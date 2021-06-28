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Sanatın İyileştirici Etkisi isimli sergi açılıyor

Sanatın İyileştirici Etkisi isimli sergi, Kültür Dairesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi işbirliğinde, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde açılıyor…

28 Haziran 2021 Pazartesi 14:52
Sanatın İyileştirici Etkisi isimli sergi açılıyor
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Sanatın İyileştirici Etkisi isimli sergide, Kültür Dairesi koleksiyonunda bulunan Genç Sanatçılar Resim Yarışması’nın 2009-2019 yılllarında ödül alan eserlerinden bir seçki sergilenecek. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümü Öğrencisi Ferah Racioğlu Aytekin’in mezuniyet projesi kapsamında gerçekleştirilecek sergi, 29 Haziran 2021 tarihinde Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde açılacak.

Kültür Dairesi’nden verilen bilgiye göre Sanatın İyileştirici Etkisi isimli sergi, Kültür Dairesi, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi işbirliğiyle düzenleniyor. Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi, Plastik Sanatlar Bölümü Öğrencisi Ferah Racioğlu Aytekin’in mezuniyet projesi kapsamında gerçekleştirilecek Sanatın İyileştirici Etkisi isimli sergiyle, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nin ana binasının koridorları, merdiven ayakları ve asansörleri 8 Temmuz 2021 tarihine kadar sanat galerisine dönüştürülecek.

Kerim Akpolat…

Kültür Dairesi Müdürü Kerim Akpolat da Daire’nin koleksiyonunda bulunan sanat eserlerini zaman zaman kamu yararına düzenledikleri geçici sergilerle sanatseverlerle buluşturduklarını ifade ederek Sanatın İyileştirici Etkisi isimli sergiyle Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi'nin geçici de olsa Sanat Galerisine dönüştürülmesinin sağlanacağını belirtti. Akpolat, bu sayede hastalara, hasta yakınlarına ve sağlık çalışanlarına sanatla moral verebilmekten memnuniyet duyacaklarını söyledi.

Ferah Racioğlu Aytekin…

Proje sorumlusu Ferah Racioğlu Aytekin, COVİD-19 pandemisiyle sağlığın öneminin daha çok kavrandığı bu günlerde mezuniyet projesini hazırlarken, sağlık ve sanatı buluşturacak, hastalara, hasta yakınlarına ve sağlık çalışanlarına sanatla moral verecek bir proje yapmayı hayal ettiğini kaydetti. Aytekin, Dünya Sağlık Örgütü’nün sağlık tanımında, yalnızca hastalık veya sakatlığın olması durumunun değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal iyilik durumunun da yer aldığını belirterek, dünyada örnekleri olan hastanelerin sanat galerisine çevrilmesi projesini ülkemizde de hayata geçirmek için harekete geçtiğini ifade etti. Aytekin, projesini oluştururken kendisini destekleyen Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’ne, Sanatın İyileştirici Etkisi sergisine kapılarını açan Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne ve koleksiyonunun bu proje kapsamında sergilenmesi için seferber olan Kültür Dairesi’ne de teşekkür etti. 

Gökçe Keçeci…

Kıbrıs Amerikan Üniversitesi Rektörü Gökçe Keçeci’nin proje ile ilgili yaptığı açıklamada, Kıbrıs Amerikan Üniversitesi’nin misyonunda yer aldığı gibi kamu yararına uygulanan tüm projelere destek vermeye devam edeceklerini vurguladı. Keçeci, ‘Sanatın İyileştirici’ etkisi adlı projenin kamu yararına yapılacak olan projelere örnek olmasını temenni ettiğini de belirtti.

Sergide yer alacak eserler ve sanatçılar şöyle sıralandı;

    • Altı Aylık Kınası (Yağlıboya)                                             Hasan Zeybek
    • Djemal-1 (Yağlıboya)                                                         Toya Akpınar                      
    • İsimsiz (Yağlıboya)                                                             Özge Ertanın
    • Hüzün (Yağlıboya)                                                            Nilüfer İnandım
    • Kim? (Akrilik)                                                                                  Ülviye Karabaşak
    • Vareller (Akrilik)                                                                  Batu M. Gündal
    • Kentleşme (Akrilik)                                                            Ahmet E. Karagöz
    • Trafik (Monoprint)                                                              İpek Denizli
    • Lefkoşa Resim I (Karışık Teknik)                                     Rahme Manastırlı
    • Vapur I (Akrilik)                                                                   Celal Atikler
    • İsimsiz II. (Akrilik ve Kuru Pastel)                                                Dicle Özlüses
    • Dövüş Horozu 3 (Tuval Üzerine Akrilik)                                    Mehmet Sariler
    • İçimdeki Çığlık I, Poligan Sanat, Dijital                          Raif Kızıl
    • Kozmos IV. (Tuval Üzerine Akrilik)                                 Zeynep Uzun
    • No.4 (Tuval Üzerine Akrilik)                                            Burçin Pehlivan     
    • Leş (Tuval Üzerine Akrilik)                                                          Direnç Betmezoğlu
    • Boğa (Tuval Üzerine Yağlıboya)                                                Selma Jasmin Devin
    • Çocuk Olmak IV, (Tuval Üzerine Yağlıboya)           Kemal Behçet Caymaz
    • Zamanda Yolculuk II, (Yağlıboya ve Kuru Pastel)      Tünay Özyay           
    • Controlled Chaos (Baskı Resim)                                                İbrahim İnce
    • Bölümlenebilen Gündelik Hayat Sorunsalları             Nurtane Karagil

(Kâğıt Üzerine Karışık Teknik)

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Anahtar Kelimeler:
Sanatın İyileştirici Etkisi Isimli Sergi
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