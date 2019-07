"Sanatçılar Çarşısı" Gazimağusa'da açıldı

Gazimağusa’da geçtiğimiz gün Sanatçılar Çarşısı açıldı. Organizatörlüğünde Müjde Şener ve Çamay Çiçekseven’in yaptığı, Gazimağusa Belediyesi’nin destek verdiği etkinlik, bugünden başlamak üzere her Pazar, 18:00-23:00 saatleri arasında açık olacak.

Mağusa Sakarya bölgesinde, eski Astro olarak bilinen mekânın park yerinde el emeği göz nuru ürünlerin satılacağı, kendini göstermek isteyen genç müzisyenlerin sahne alabileceği, çeşitli workshopların olacağı bir çarşı oluşturuluyor.

Müjde Şener, el emeği ürünlerini satmak için festivallere katıldıklarını ancak evlerinde el emeği işleri yapan kişilerin sürekli ürünlerini satacak bir yer olmayışından dolayı böyle bir fikir edindiklerini ifade etti. Şener, buldukları mekânın hem enerjisini yükseltmek hem Mağusa halkına renk katmak için üreten ve üretmeyen herkese teşvik amaçlı Sanatçılar Çarşısı’nı kurmaya karar verdiklerini anlattı.

Her insanın sanatçı olduğunu ve yapılan her işin bir sanat olduğunu ifade eden Müjde Şener, herkesin her şeyi yapabileceğini, yeter ki icraata geçmesi gerektiğini söyledi. (MHA)