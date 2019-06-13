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Sanatçı Özgöçmen'in Güneye kaçan katil zanlısı BM aracılığıyla teslim alındı

Sanatçı Özgöçmen'in Güneye kaçan katil zanlısı BM aracılığıyla teslim alındı

13 Haziran 2019 Perşembe 10:16
Sanatçı Özgöçmen'in Güneye kaçan katil zanlısı BM aracılığıyla teslim alındı

CİNAYET ZANLILARI KARŞILIKLI İADE EDİLDİ

SANATÇI ÖZGÖÇMEN'İN KATİL ZANLISI PAKİSTAN UYRUKLU ŞAHIS BM ARACILIĞIYLA RUM TARAFINDAN TESLİM ALINDI; GÜNEY'DE CİNAYETTEN ARANAN GÜRCİSTANLILAR DA RUM TARAFINA TESLİM EDİLDİ

ÖZERSAY: “SUÇLARIN CEZASIZ KALMAMASI ADINA BUNU ÖNEMSİYORUZ”

“BU PRATİK BİR DÜZENLEME OLARAK İKİ TARAF ARASINDA DİYALOG YOLUYLA İŞ BİRLİĞİ YAPILMASINI MÜMKÜN KILMIŞ BİR GELİŞMEDİR”

Heykel ve seramik sanatçısı 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen'in katil zanlısı Pakistan uyruklu şahsın Birleşmiş Milletler (BM) aracılığıyla Rum tarafından teslim alındığı açıklandı.

Güney Kıbrıs’ta cinayet işleyen ve KKTC’de tutuklanan Gürcistan uyruklu zanlılar da Rum tarafına teslim edildi.

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Cinayet zanlılarının karşılıklı iadesiyle ilgili açıklamayı Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, sosyal medya hesabı üzerinden yaptı.

Özersay, “Uzun süredir BM aracılığıyla Kıbrıs Rum tarafıyla yürütmekte olduğumuz diyalog sonucunda bugün itibariyle sanatçı Hasan Işık Özgöçmen cinayeti zanlısı Pakistan uyruklu şahsı az önce BM aracılığıyla Rum tarafından teslim aldık” bilgisini paylaştı.

Rum tarafında işlenmiş bir cinayetin zanlısı olan Gürcistan vatandaşı şahısların da aynı şekilde BM aracılığıyla Rum tarafına teslim edildiğini belirten Özersay, “Bu pratik bir düzenleme olarak iki taraf arasında diyalog yoluyla iş birliği yapılmasını mümkün kılmış olan bir gelişmedir” ifadelerine yer verdi.

Özersay, “Bu adanın hangi tarafında işlenmiş olursa olsun suçların cezasız kalmaması adına bunu önemsiyoruz. Bu bağlamda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.

Özgöçmen, 30 Eylül’de sabah saatlerinde İskele'de Long Beach Otel ile Ötüken kavşağı arasında ormanlık alanında ölü bulunmuştu. Çayönü'nde sakin 53 yaşındaki Hasan Işık Özgöçmen 'in boğularak öldürüldüğü tespit edilmişti.

Hasan Işık Özgöçmen cinayetiyle ilgili aranan şahsın Ekim ayında Limasol’da yakalandığı açıklanmıştı.

Son Güncelleme: 13.06.2019 16:22
Anahtar Kelimeler:
KatilHasan Işık Özgöçmen
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