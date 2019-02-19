Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 17°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
101862
ALTIN
227.628
DOLAR
5.3008
STERLİN
6.8865
EURO
6.0009
Takımcılar cezaevine gönderildi
TAKIMCILAR CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Bekenova’nın durumu hala kritik
BEKENOVA’NIN DURUMU HALA KRİTİK
Tetikçi cezaevine gönderildi
TETİKÇİ CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Tanınmış mağazadan hırsızlık
TANINMIŞ MAĞAZADAN HIRSIZLIK
banner282

Sanatçı Eminağa'dan Girne Belediyesi Sanat Galerisi'nde sergi ve atölye çalışması

Sanatçı Eminağa'dan Girne Belediyesi Sanat Galerisi'nde sergi ve atölye çalışması

19 Şubat 2019 Salı 14:31
Sanatçı Eminağa'dan Girne Belediyesi Sanat Galerisi'nde sergi ve atölye çalışması

Girne Belediyesi Sanat Galerisi, seramik sanatçısı Hasan Eminağa’nın sergi ve atölye çalışmasına ev sahipliği yapacak.

Girne Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, Eminağa, yaptığı eserleri 17-20 Şubat tarihleri arasında 10.00-12.00 saatleri arasında galeride (Eski elektrik trafo binası) sergileyecek. Hasan Eminağa ayrıca 11.00 de seramik çalışması gerçekleştirecek.

GÜNGÖRDÜ: “KÜLTÜR VE SANATA KATKI YAPIYOR”

Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü konuyla ilgili yaptığı açıklamada, ülke sanatçılarından Hasan Eminağa’nın yıllardır Kıbrıs’a özgü eserler yaptığını belirterek, kültür ve sanata katkıda bulunduğunu söyledi. 

Başkan Güngördü, Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nin sanatçı Eminağa’nın atölye çalışmasına ve sergisine ev sahipliği yapmasının gururunu yaşadığını ifade etti. 

EMİNAĞA: “SANATÇILARA İMKÂN DOĞDU”

Seramik sanatçısı Hasan Eminağa da Girne Belediyesi Sanat Galerisi’nin kente kazandırılmasıyla kültür ve sanat konularında sanatçılara önemli bir imkân doğduğunu söyledi. 
Hasan Eminağa, sergiyi gerçekleştirmesini sağlayan Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü, meclis üyeleri ve belediye çalışanlarına teşekkür etti.

Son Güncelleme: 19.02.2019 17:40
Anahtar Kelimeler:
Hasan Eminağa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bakanlar kurulu toplandı
Bakanlar kurulu toplandı
Ataoğlu: “38 bin turist seviyesinden 1 milyon 200 bin turist seviyesine ulaştık”
Ataoğlu: “38 bin turist seviyesinden 1 milyon 200 bin turist seviyesine ulaştık”
Cumhurbaşkanı Akıncı Meclis'i bilgilendirdi: “Barışı, huzuru arayalım“
Cumhurbaşkanı Akıncı Meclis'i bilgilendirdi: “Barışı, huzuru arayalım“
Cumhurbaşkanı Akıncı: “Mümkün olanı yapmaya çalışıyorum”
Cumhurbaşkanı Akıncı: “Mümkün olanı yapmaya çalışıyorum”
Meclis’in olağanüstü toplantısı tamamlandı
Meclis’in olağanüstü toplantısı tamamlandı
Vikilefkoşa ile Surlariçi’ndeki tarihi mekanlara Qrkod uygulamasıyla ulaşılabilecek
Vikilefkoşa ile Surlariçi’ndeki tarihi mekanlara Qrkod uygulamasıyla ulaşılabilecek
Bakan Zeki Çeler, Ankara’da 1. Yaşlılık Şurası’na katılacak
Bakan Zeki Çeler, Ankara’da 1. Yaşlılık Şurası’na katılacak
“Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı” halkın bilgisine sunuldu
“Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı” halkın bilgisine sunuldu
Yılın ikinci Süper Ay'ı bu gece parıldayacak
Yılın ikinci Süper Ay'ı bu gece parıldayacak
Evlerdeki atık kızartma yağları geri dönüşüme kazandırılıyor
Evlerdeki atık kızartma yağları geri dönüşüme kazandırılıyor

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim