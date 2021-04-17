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Sanat ve ses günleri nedeniyle dinleti düzenleniyor

15 Nisan Dünya Sanat Günü ve 16 Nisan Dünya Ses Günü dolayısıyla sanatçılar Laden İnce ve Atakan Sarı’nın vereceği şan - piyano dinletisi düzenleniyor.

17 Nisan 2021 Cumartesi 14:15
Sanat ve ses günleri nedeniyle dinleti düzenleniyor
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Gazimağusa Belediyesi’nin katkılarıyla sunulacak dinleti, Gazimağusa Belediyesi Facebook sayfasından, 20 Nisan Pazartesi akşamı saat 20.00’den itibaren dinlenebilecek.

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Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Avrupa'da eğitim almış ilk ve tek KKTC’li Opera Sanatçısı Laden İnce ve dünyaca tanınmış piyanist Atakan Sarı’nın sunacağı dinletide, yabancı bestecilerin eserleri yanında Raif Denktaş ve Erdinç Gündüz’ün yazıp bestelediği "Zeytinden aşı mısın" parçası da Atakan Sarı’nın düzenlemesiyle yer alacak.

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Son Güncelleme: 17.04.2021 14:22
Anahtar Kelimeler:
Dünya Sanat GünüKktc
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