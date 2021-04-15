Sanat olmadan insanların estetik yanları eksik kalır

Toplum ve sanatçı arasındaki bağın halktan kopmaması gerektiğini anımsatan Bağırov, “Bunun sebebi kentin sanatçı üzerindeki etkisi ve dolayısıyla sanatçının eserlerinde hem kente hem de topluma hitap ediyor olmasıdır” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Bağırov, sanatçının yaşadığı duygu yoğunluğunu ister resim çizerek isterse de enstrüman çalarak çevreye yansıttığını belirterek, sanatın olmaması durumunda insanların estetik yanlarının eksik kaldığını da aktardı.

Bağırov: “Sanat sayesinde çocuklar hayata ve geleceğe olumlu bir şekilde bakabilirler”

Sanat sayesinde çocukların hayata ve geleceğe olumlu bir şekilde bakabildiklerine de dikkat çeken Bağırov, “Tüm bunları göz önünde bulunduracak olursak 15 Nisan Dünya Sanat Günü büyük önem taşımaktadır” dedi.

1948 yılında Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) bünyesindeki 19 ülke ve 48 dernekle birlikte bir oluşum gerçekleştirdiklerini hatırlatan Bağırov, 1954 yılında ise 18 üye ve 22 gözlemci ülkenin katılımı ile Uluslarararası Plastik Sanatlar Derneği’ni kurduklarını açıkladı.

Prof. Dr. Bağırov, 1989 yılında üye sayısının 81 ülkeye yükseldiğini ve aynı yıl Türkiye’nin önde gelen sanatçılarının da AIAP’ta yer alabilmek için Uluslararası Plastik Sanatlar Derneği’ni (UPSD) kurmak üzere toplandıklarını aktardı.

UPSD’nin 1990 yılında AIAP’a üye olduğunu dile getiren Bağırov, Daha sonraki yıllarda Bedri Baykam’ın da UPSD Başkanlığına seçildiğini ve 2011 yılında katıldığı AIAP Genel Kurulunda Leonardo da Vinci’nin doğum günü olan 15 Nisan’ı ‘Dünya Sanat Günü’ olarak kutlamayı önerdiğini kaydetti. Prof. Dr. Bağırov, bu günün Türkiye’de ilk olarak 2012 yılında kutlanmaya başlandığını belirterek, “Bu günü kutlamak için cadde ve sokaklar sanat eserleri ile süslenip sanat etkinlikleri düzenlenmektedir” dedi.