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Şan: Türkiye'den katkı alarak ödeyeceğiz

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda belediyelere ödenmesi beklenen katkı payları konusu konuşuldu.

31 Ekim 2022 Pazartesi 14:05
Şan: Türkiye'den katkı alarak ödeyeceğiz

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda belediyelere ödenmesi beklenen katkı payları konusu konuşuldu. 

CTP Milletvekili Tufan Erhürman, "belediyelerin ne kadar devlet katkısı alacağı var?" yönünde Maliye Bakanı Şan'a soru yöneltti. 

Yerinden cevap veren Şan, belediyelerle yaptıkları istişarelerde enflasyondan dolayı ortaya çıkan rakamın çok daha yüksek olduğu cevabını aldıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yasada çok açıktır. Tahmini mahalli gelirler baz alınır. Ek bütçe ile birlikte tahmini mahalli gelirlerin 9.25'ini çarptığımızda yanlışım yoksa 800 kusur bin TL para eder. Normal ödenek bu yönde. Belediyelerin iddiaları ise gerçekleşenin çok yüksek olduğu, kendilerinin çok daha fazla hak ettiğini iddia ettiler. Başbakan'dan aldığım direktif ile belediyelerle toplantı yaptık. 9.25'i konuştuk ama belediyelerin zorlanmaması adına nereye çıkabiliriz diye konuştuk. Maliye'nin bütçe açığını da ortaya koyduğumuzda açık olan 100 milyon TL'yi Türkiye'den katkı isteyerek bu noktaya getirdik"
Erhürman: Ön görüyü bile yanlış yaptınız
Hükümeti mahalli gelirlerin tahminini bile yanlış yapmakla suçlayan Erhürman, şunları kaydetti:


"12 Milyar mahalli gelir üzerinden yüzde 9.25'lik devlet katkısının verilmesi gerekiyor yasaya göre. Bunun karşılığı 260 milyonun belediyelere dağıtılmasıdır. Bu yapılmadı. Denilseydi biz ek bütçedeki mahalli gelir ön görümüz üzerinden devam ediyoruz, o zaman 110 milyon olmazdı belediyelere vereceğiniz. Belediyelerle görüşüyorsunuz, belediyeler size 260 milyon diyor. Biz de size bunu ek bütçe görüşmelerinde söyledik. Siz belediyelere 110 milyon vermeye çalışıyorsunuz."

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