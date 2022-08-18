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Şan, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği heyetini kabul etti

18 Ağustos 2022 Perşembe 18:00
Şan, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği heyetini kabul etti

Maliye Bakanı Alişan Şan, Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği heyetini kabul etti.

Maliye Bakanlığından konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada “Ülke ekonomisinin hareketlenmesi ve halkın refahının artırılması bakımından ekonomik sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere, birçok sektör temsilcisini bakanlığına davet ederek görüşmeler gerçekleştiren Maliye Bakanı Alişan Şan, halkın çıkarları göz önünde bulundurarak ülkenin güçlenmesi adına tüm paydaşlarla sıkı diyalog kurmaya, önerilerini dinlemeye devam ediyor” denildi.

Açıklamaya göre, bu çerçevede Olgun Önal başkanlığında Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği yönetim kurulu üyelerini kabul eden Maliye Bakanı Şan, bankacılık sektörünün ülkelerin ekonomik büyüme ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma üzerine büyük etkisi olduğuna işaret etti.

Şan kabulde yaptığı konuşmada “Bir ülkede bankacılık sektörü ne kadar sağlıklı olur ve finansmana erişim ne kadar kolay olursa, ekonomik büyümenin de büyüklüğü ve hızı o oranlarda artış gösterir ya da durağanlaşır. Bu açıdan bankacılık sektörünün sağlıklı bir yapıda olması da bizler için son derece önemlidir” dedi.

-Önal 

Açıklamaya göre Kuzey Kıbrıs Bankalar Birliği Başkanı Olgun Önal da Maliye Bakanı Şan’a, yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ederek; “dileriz çok başarılı bir çalışma dönemi geçirirsiniz” dedi.

Birlik Başkanı Önal daha sonra, bankacılık sektörüyle ilgili verileri ve birlik faaliyetlerini Bakan Şan’a aktardı.

Ülkedeki bankaların uluslararası normlara göre faaliyet gösterdiğini, yapılan işin doğası gereği de faaliyetlerinin denetim altında olduğunu ve sıkça denetlendiğinin altını çizen Birlik Başkanı Önal, ülkenin suç gelirlerinin aklandığı bir yer olarak gösterilmesinden birlik olarak duydukları üzüntüyü ifade ederek, bu yanlış algıyı düzeltmek ve bunun yanı sıra kayıt dışı ekonomi ile mücadele etmek için birlikte çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

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Son Güncelleme: 19.08.2022 10:06
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