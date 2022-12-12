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Şan, Engelliler Spor Federasyonu Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcuları onuruna yemek verdi

12 Aralık 2022 Pazartesi 17:41
Şan, Engelliler Spor Federasyonu Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcuları onuruna yemek verdi

Maliye Bakanı Alişan Şan, Engelliler Spor Federasyonu Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcuları onuruna yemek verdi.

Bakanlık açıklamasına göre yemeğe, Engelliler Spor Federasyonu Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcuları, antrenörleri, Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit, Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Şan, yemekte yaptığı konuşmada,  ‘3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde Mardin’de yapılan maçta Mardin Kızıltepe Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı’nı yenen Engelliler Spor Federasyonu Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcuları ve yöneticilerini tebrik etti; olanak sağlandığında ve başarının kaçınılmaz olduğunu belirtti. Şan, “Bunun en güzel örneğini sizler gösteriyorsunuz. Sizleri canı yürekten kutluyorum” dedi.

Sporcularla sohbet eden Şan, “Sizlerin enerjisi, azmi, inancı, yaşama sevinci hepimize örnek oluyor. Engelleri aşarak, gittiğiniz her ülke ve şehirde ülkemizi güçlü bir şekilde temsil ediyor, bayrağımızı dalgalandırıyor ve bizlere büyük gururlar yaşatıyorsunuz” dedi. 

Her insanın birer engelli adayı olduğu gerçeğinin her zaman akılda tutulması gerektiğini kaydeden Şan, “Engelli kardeşlerimizin sosyal hayata aktif katılımının desteklenmesi, yaşam kalitesinin yükseltilmesi, istihdam imkânlarının yaratılması ve bunun için fırsat verilmesi hepimizin ortak görevidir. Yanınızdayız. Elimizden ne gelirse ve imkânlar el verdiği sürece, dün ve bugün olduğu gibi yarın da yanınızda olacağımın sözünü veriyorum” diye konuştu.

-Akdeniz: “Başarımız tüm dünyaya kanıtladı”

Engelliler Spor Federasyonu Başkanı Ahmet Akdeniz de konuşmasında, Engelliler Spor Federasyonu Vakıflar Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı sporcularının, Avrupa’da lisans sahibi oyuncular olduğunu ve başarılarının tüm dünyaya kanıtladığını belirtti.

Akdeniz: “Amacımız kimseye yük olmak değildir. Fırsat verildiğinde, özne olarak dikkate alındığımızda birçok alanda başarı gösterdiğimiz ortada. Biz gerek devlet, gerek özel sektörle her türlü işbirliğine daima hazırız” diye konuştu.

-Kibrit farkındalığından dolayı Bakan Şan’a teşekkür etti

Kıbrıs Türk Ortopedik Özürlüler Derneği Başkanı Günay Kibrit ise samimiyeti, farkındalığı ve duyarlılığından ötürü Maliye Bakanı Alişan Şan’a teşekkür etti.

Kibrit; “Sayın Bakanımızın bugün ve özellikle ‘3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü’ münasebetiyle bizlerle birlikte olmak istemesi, bizleri son derece mutlu etmiştir. Çünkü biz görüyoruz ki, bunun farkındalığını Sayın Bakanımız en üst seviyede hissediyor ve yaşıyor ve bizimle birlikte olmayı tercih ediyor. Bu da bizleri açıkçası gururlandırıyor. Kendisine ayrıca üstenmiş olduğu zor görevde de başarılar dilerim” dedi.

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