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Şan: “2011 sonrası kamuya girenlerin maaşlarında küçük de olsa dokunuşlar yaptık“

29 Ağustos 2022 Pazartesi 19:15
Şan: “2011 sonrası kamuya girenlerin maaşlarında küçük de olsa dokunuşlar yaptık“

Şan, Orta Okul Öğrenimli Hizmet Sınıflarında görev ifa eden için 300 TL, Orta Öğrenimli Hizmet Sınıflarında görev ifa eden için 200 TL ve Yüksek Öğrenimli Hizmet Sınıflarında görev ifa eden için 100 TL artış yaptıklarını kaydetti

 

Maliye Bakanı Alişan Şan, 2011 sonrası kamuya girenlerin maaşlarına imkânlar dâhilinde küçük de olsa dokunuşlar yaptıklarını belirterek, bunun eylül ayı maaşlarına yansıtılacağını söyledi.

Şan bugün kamuda örgütlü sendikalarla üçüncü toplantısını gerçekleştirdi.

 

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Maliye Bakanı Şan, Yıllık Matrah ve Vergi Oranları ile ‘47/2010 Sayılı Kamu Çalışanlarının Aylık Maaş- Ücret ve Diğer Ödeneklerinin Düzenlenmesi Yasası’ kapsamında, 2011 sonrası kamuya girenlerin enflasyon nedeni ile fazla vergi kesintilerinden doğan mağduriyetlerini giderme konusunda, kamuda örgütlü sendikalara bilgi verdi.

 

Maliye Bakanı Alişan Şan, Yıllık Matrah ve Vergi Oranları ile ilgili çalışmada yaptıklarını ancak oranlarla yılın başında değişiklik yapabileceklerini belirterek; “Ocak ayında yapılacak çalışma Yıllık Matrah ve Vergi Oranları ile ilgili olacak ve böylelikle alt dilimlerde de daha fazla bir rahatlama olacak. Bunun da sözünü veriyorum” diye konuştu.

 

Maliye Bakanı Şan şu ifadeleri kullandı:

 

“2021 yılının sonunda, Maliye Bakanlığınca yılda bir kez düzenlenen ve Ocak 2022’de geçerli olacak şekilde Yıllık Matrah ve Vergi Oranlarında düzenlemeler yapılmak istemiştir. Ancak o dönem karşı çıkışlar nedeniyle yılda bir kez değiştirilen matrah ve vergi oranlarında değişiklikler yapılamadı.

 

Bu bağlamda Hayat Pahalılığı oranının brüt maaşlara yansıması sonucunda alt baremlerde çalışanlar yüksek vergi dilimlerine girdiklerinden Hayat Pahalılığı net artışları az yansımıştır.”

 

Maliye Bakanı Alişan Şan, 2011 sonrası kamuya girenlerin maaşlarına imkânlar dâhilinde küçük de olsa dokunuşlar yaptıklarını belirterek bunun eylül ayı maaşlarına yansıtılacağını söyledi.

 

Şan, buna göre brütte; Orta Okul Öğrenimli Hizmet Sınıflarında görev ifa eden için 300 TL, Orta Öğrenimli Hizmet Sınıflarında görev ifa eden için 200 TL ve Yüksek Öğrenimli Hizmet Sınıflarında görev ifa eden için 100 TL artış yaptıklarını kaydetti.

 

Bakan Şan; “Gönlüm arzu ederdi ki, daha yüksek rakamlar olsun. İnsanımız daha güzelini hak ediyor. Ancak şu çok nettir. Bir ek bütçe ile de karşı karşıya kaldık. Bu ek bütçeyi de yaparken Hayat Pahalılığı beklediğimizin de üzerinde geldi. Kendi kalemlerimizde de bir takım sorun, sıkıntılar var. Tüm bunları göz önünde bulundurarak bir değerlendirme yaptığımızda sonuç böyle çıktı. Belki bu rakamlar çok mutluluk verici rakamlar olmayabilir, hükümet ve bizim gönlümüz arzu ederdi ki çok daha iyisi olsun. Ancak elimizdeki imkânlar nispetinde yapabileceğimizi ortaya koymaya çalıştık” dedi.

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Son Güncelleme: 29.08.2022 19:34
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