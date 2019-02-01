Şampiyon Gingi!

Demokrasi Şehitleri Darts Turnuvası ile anıldı.

Lefkoşa Darts Birliği’nin Barış Manço Parkında organize ettiği Demokrasi Şehitleri 3. Geleneksel Darts Turnuvası 30 dartsçı’nın katılımı ile yapıldı. Gerçekleştirilen turnuvada Şampiyon Cemal Gingi, 2. Salım Özeren, 3. Hüseyin Moda, 4. Erkan Coşkuner oldu. Gecede ödül almaya hak kazan kişilere ödüllerini dernek yönetim kurulu yöneticiler taktim etti. Buna göre 3.’ye ödülünü Demokrasi Şehitlerini Yaşatma Derneği yöneticisi Ertan İnce verirken, 2.’ye ödülünü yine dernek yönetim kurulu başkanı Burhan Eraslan ve turnuva da şampiyon olan Cemal Gingi’ye ödülünü eski sendikacılardan Kamil Ahmet verdi. Organize edilen turnuvada ise yan ödülleri alanlar aşağıdaki gibidir.

En yüksek sayıdan bitiren: Erkan Coşkuner

En az okta bitiren: Cemal Gingi

En yüksek sayı atan: Cemal Gingi

En iyi hakem: Murat Çınaroğlu