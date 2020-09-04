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Samioğlu İçin Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi

ULUÇAY: “SAMİOĞLU, ÇALIŞKANLIĞI, VATANSEVERLİĞİ VE ADANMIŞLIĞI İLE HEPİMİZİN ÖRNEK ALACAĞI BİR YAŞAM SÜRDÜ”

04 Eylül 2020 Cuma 11:57
Samioğlu İçin Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi
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Hayatını kaybeden Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu üyelerinden Aydın Samioğlu için bugün Cumhuriyet Meclisi’nde tören düzenlendi.
TMT’nin üst düzey yöneticiliğinde bulunan, Başbakanlık müsteşarlığı da yapan, eğitimci Samioğlu için, Cumhuriyet Meclisi’nin ön bahçesinde tören yapıldı. Törende, Samioğlu’nun kardeşi Ata Samioğlu, ailesi ve dava arkadaşları taziyeleri kabul etti.
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Başbakan Ersin Tatar, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy, Sağlık Bakanı Ali Pilli, Meclis Başkan Yardımcısı Zorlu Töre, UBP milletvekilleri Menteş Gündüz ve Resmiye Canaltay, eski Meclis başkanlarından Hakkı Atun ve Sibel Siber’in de katıldığı törende konuşmalar yapıldı.
ULUÇAY: “İSMİ VE HATIRASI EN SAYGIN ŞEKİLDE ANILACAK VE HATIRLANACAK”
Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay, Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclis üyesi olarak görev yapan  Aydın Samioğlu’nun, varoluş ve özgürlük mücadelesinin önemli isimlerinden biri olduğunu kaydetti.
Kıbrıs Türk mücadele tarihinin önemli yöneticilerinden de olan Samioğlu’nun, toplumlararası çatışmalardan Kıbrıs Türk halkının devletleşme sürecine kadar tüm aşamalarda görev aldığını belirten Meclis Başkanı Uluçay, şunları da ifade etti:
“Bir eğitimci olarak Kıbrıs Türk gençliğinin yetişmesinde önemli görevler alan, resmi görevleri ve mücahit kimliğinin yanı sıra, yükseköğrenim yıllarında Türkiye’nin büyük gazetelerinde muhabirlik ve yazarlık yapan merhum Aydın Samioğlu, çalışkanlığı, vatanseverliği ve adanmışlığıyla hepimizin örnek alacağı bir yaşam sürdü. İsmi ve hatırası en saygın şekilde anılacak ve hatırlanacak.”
Uluçay, Samioğlu’na Allah’tan rahmet, ailesine sabır diledi.
BAYAR: “VATAN, MİLLET VE BAYRAK AŞKINI YÜREĞİNDE TAŞIYAN BİR KKTC SEVDALISIYDI”

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Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkan Yardımcısı Celal Bayar da törende konuşma yaptı. 
Bayar, 1950’lere kadar uzanan varoluş mücadelesinde ön saflarda yer alan, TMT’de üst kademelerde görev yapan Aydın Samioğlu’nun serdarlık görevine kadar yükseldiğini, eğitim, sosyal ve siyasal alanlarda da önemli bir aktör olduğu kaydetti.
Bayar, Aydın Samioğlu’nun Lefkoşa sancağında en uzun süre görev yapan son serdar olduğunu  kaydederek, “Vatan, millet ve bayrak aşkını yüreğinde taşıyan, KKTC sevdalısı Aydın Samioğlu, öğretmenim, dava arkadaşım, serdarım, komutanımdı. Onu asla unutmayacağız” dedi.
Bayar, ailesine, sevenlerine ve dava arkadaşlarına sabır, Aydın Samioğlu’na rahmet diledi.
AYDIN SAMİOĞLU KİMDİR?
1 Nisan 1928’de Poli’de doğan, Lefkoşa Türk Lisesi’nden mezun olduktan sonra yükseköğrenimini Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Edebiyat Bölümü ve Ankara Dil, Tarih ve Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Türkoloji Enstitüsü’nde tamamlayan Samioğlu, birçok okulda Türkçe ve Edebiyat öğretmenliği yaptı.
TMT’de farklı kademelerde görev alarak serdarlık makamına kadar yükselen Samioğlu, 24 Şubat 1975 ve 3 Temmuz 1976 yılları arasında Kıbrıs Türk Federe Devleti Kurucu Meclis üyeliği yaptı. Aydın Samioğlu, 92 yaşında hayata veda etti.
Samioğlu, bugün Mecliste gerçekleşen törenden sonra Lefkoşa mezarlığına defnedildi.
 


 

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Son Güncelleme: 04.09.2020 13:33
Anahtar Kelimeler:
Kıbrıs Türk Federe DevletiAydın Samioğlu
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