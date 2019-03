Samani: “cep Telefonlarının Adanın Hem Kuzeyinde Hem De Güneyinde Çalışır Hale Gelmesi İçin Rum Gsm Operatörleri İle Rum Liderliği Arasındaki Prosedürlerin Tamamlanması Bekleniyor”

Lefkoşa, 24 Mart 19 : Kıbrıs’ta cep telefonlarının adanın hem kuzeyinde hem de güneyinde çalışır hale gelmesi için Kıbrıs Rum GSM operatörleri ile Kıbrıs Rum liderliği arasındaki prosedürlerin tamamlanması bekleniyor.



Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani, Kıbrıs Türk tarafının operatörleri ve düzenleyici kurullarının, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in cep telefonlarının adanın her iki tarafında da çalışır duruma gelmesi için vardıkları mutabakatın bir an önce uygulamaya geçmesi için tüm çalışmalarını tamamladığını söyledi.



Samani, Kıbrıs Türk tarafının cep telefonlarının karşılıklı kullanılabilmesi için teknik, siyasi ve hukuki tüm paydaşlarının hazır olduğunu ifade ederek, “Geçen Çarşamba günü Avrupa merkezli telekomünikasyon şirketi Comfone yetkilileri iki tarafın uzmanları ile bir araya geldi. Comfone yetkilileri cep telefonlarının uzlaşılan yöntemle her iki tarafta çalışır duruma gelmesinin, teknik ve siyasi olarak hiçbir sorun oluşturmadığını Rum tarafı yetkililerine çok net bir şekilde anlattı. Şimdi uygulamaya başlamak için, Rum tarafının siyasi kanadı ile operatörlerinin prosedürlerinin tamamlanması bekleniyor” dedi.



Samani, bu konuda Kıbrıs Türk tarafının 4 yıl öncesinden hazır olduğunu, ancak Rum tarafının siyasi kaygılara dayanan bazı teknik ve hukuki konuları sorun olarak öne sürerek bu konunun uzamasına neden olduğunu söyledi.



Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Teknik Komiteler Genel Koordinatörü Meltem Onurkan Samani BRT Haber’e yaptığı açıklamada, cep telefonlarının KKTC ve Güney Kıbrıs’ta kullanılabilmesi ile ilgili çalışmaların sonuna gelindiğini ümit ettiklerini kaydetti.



Samani, “Cep telefonlarının karşılıklı kullanılabilmesi için varılan uzlaşının hayata geçmesi için ısrarcı olduk. Konu insani bir konu olmasının yanında güven yaratıcı önlemlerin anlamına çok uygun olan bir adımdır” dedi.



Bu soruna çözüm bulunamamasının hiçbir rasyonel ve akılcı açıklaması olamayacağına dikkat çeken Samani şöyle devam etti:



“4 yıl boyunca çeşitli zorluklarla karşılaştık. Önce siyasi sorun olabileceği, işbirliği yapılırsa KKTC’nin tanınacağına yönelik bilindik fobi karşımıza çıkarıldı. Halbuki cep telefonları ile tüm dünya ile yıllardır konuşuyoruz. Mevzuatlarındaki bazı düzenlemelerin engel teşkil ettiğini söylediler. Her cep telefonu için biri kuzeyde biri güneyde kullanılacak iki SIM kart önerisi getirdiler. Daha sonra operatörleri ile operatörlerimiz arasında değil, doğrudan Türkiye ile anlaşma yapmak istediler. Bu engelleyici tutumu aşmak için 2015 yılında, AB Komisyonu ve BM uzmanları tarafından da teyit edilen, Avrupa’da bir bağlantı merkezi üzerinden iki taraf operatörlerinin ayrı ayrı anlaşmalar yaparak bağlantı kurması çözümünü geliştirdik.”



2015 yılında bulunan bu çözümün AB Komisyonu yetkilileri ile BM uzmanları tarafından da uygun bulunduğunu ve 26 Şubat’taki liderler görüşmesinde teyit edildiğini anlatan Samani, bu mutabakatın artık başka bahaneler ortaya çıkarılmadan gecikmeksizin uygulamaya geçmesini beklediklerini söyledi.



Samani, güven yaratıcı önlemlerin temel amacı ve misyonunun, toplumlararası temas ve iletişimi artırmak suretiyle güven tesis etmek olduğunu anımsatarak, “Düşünün ki güneyden kuzeye veya kuzeyden güneye toplumlararası temasta veya iletişimde bulunmak üzere geçiyorsunuz ama bırakın gittiğiniz yerdeki insanlarla iletişimi, kendi ailenizle olan iletişimi de kaybediyorsunuz. Böylesi bir sorunu çözememiş olmamızın hiçbir akılcı ve rasyonel açıklaması olamaz. Bu nedenle bu konuda biz ısrarcı olan taraf olageldik” dedi.



