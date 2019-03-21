Samani: “Haksız eleştiriler samimiyetsizlik göstergesi”

Cumhurbaşkanlığı Siyasi İşler ve Tarih Özel Danışmanı Meltem Onurkan Samani, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, “Pile’de BM’nin bulunduğu özel statülü bölgesi yerine Güney Kıbrıs’ta bir stada alınması nedeniyle katılmadığı” organizasyona katılmama gerekçelerini açıklamasına rağmen süren haksız eleştirilerin samimiyetsizlik göstergesi olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, Samani, dün Genç TV’de yayınlanan “Bugüne Dair” isimli televizyon programına katılarak soruları yanıtladı.

Samani, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Nea Salamina-MTG arasındaki maça, uzlaşılan organizasyonun dışına çıkılması ve maçın Pile’nin BM’nin bulunduğu özel statülü bölgesi yerine Güney Kıbrıs’ta bir stada alınması nedeniyle katılmadığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu kararının haklı bir ilkeye dayandığını dile getiren Samani, Cumhurbaşkanı’nın basın toplantısı düzenleyip organizasyona katılmama gerekçelerini açıklamasına rağmen süren haksız eleştirilerin samimiyetsizlik göstergesi olduğunu ifade etti.

“FEDERAL KÜLTÜRÜN YARATILMASI ADINA ORTAYA KONAN ÇABALAR İLKESİZ OLMADI”

Cumhurbaşkanı’nın göreve geldiği 2015 yılından itibaren kapsamlı bir çözüm ve toplumlararası yakınlaşma için uğraş verdiğini dile getiren Samani, ülkede federal kültürün yaratılması adına ortaya konan çabaların ilkesiz olmadığını, siyasi eşitlik ve mütekabiliyetin adada federal kültürün yaratılması için ortaya konan çabalardaki temel ilkeler olduğunun altını çizdi.

“MAÇIN GÜNEY KIBRIS’TA BİR STADA ALINMASI ORGANİZASYONUN ANLAMINA UYGUN OLMADI”

Kıbrıslı Türk sporcuların ve çocukların, Kıbrıs sorunu nedeniyle yaşadığı mağduriyetlerden de konuşmasında bahseden Samani, bu gerçekliğe rağmen Nea Salamina-MTG arasındaki maçın Güney Kıbrıs’ta bir stada alınmasının, organizasyonun anlamına uygun olmadığını dile getirdi. Samani, Birleşmiş Milletlerin, Kıbrıs Türk tarafının hassasiyetlerini bildiğini, bu nedenden ötürü Nea Salamina-MTG arasındaki maçın Güney Kıbrıs’ta bir stada alınmadan önce uyarıcı rol oynaması gerektiğini kaydetti.

“BARIŞ GÜCÜ’NÜN GÜVENLİĞİ SAĞLAYAMAYACAĞI KULAĞA MAKUL VE MANTIKLI GELMİYOR”

Birleşmiş Milletler’in adadaki varlığının bir yıla yakın bir süredir yerel ve uluslararası ölçekte sorgulandığını hatırlatan Samani, Barış Gücü’nün organizasyonun güvenliğini ara bölgede sağlayamayacağını dile getirmesinin kendi varlık nedenlerini sorgulattığını ve bu gerekçenin kulağa makul ve mantıklı gelmediğini söyledi. BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Temsilcisi Elizabeth Spehar’ın maçın ara bölgede olması durumunda güvenliğin BM tarafından sağlanamayacağını ve maçın Rum egemenliğinde olan bir sahada yapılmasını tercih ettiğini belirttiğini söyleyen Samani, maçın güneyde yapılmasını, bu tavrın getirdiğini belirtti.

“MAÇ GÜNEYDE OLACAK İSEYDİ NİYE PİLE’DE OLUYORDU?”

Organizatörlerin ve Rum lider Anastasiadis’in maçın ara bölgede oynanmasına hazır olduğunu ifade ettiğini söyleyen Samani, buna rağmen BM’nin tavrının farklı yönde olduğunu belirterek, “Maç güneyde olacak iseydi niye Pile’de oluyordu?” diye sordu.

Maçın önceden oynanacağının kararlaştırıldığı Pile’deki stadyumun uluslararası ölçekte olmadığı ile ilgili gerekçenin de kabul edilebilir olmadığını ifade eden Samani, “Maç sembolik bir maçtı. Burada önemli olan maçın anlamıydı… Uluslararası standartlarda bir stadyumda maç yapmak değildi.” şeklinde konuştu.

“ESAS SİYASİ KAYGI GÜDENLER MANTIKSIZ ELEŞTİRİLERDE BULUNANLARDIR”

Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Nea Salamina-MTG arasındaki maça katılmamasının, Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik bir siyasi karar olup olmadığıyla ilgili soruya karşılık, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bu konuda henüz karar vermediğini dile getiren Samani, esas siyasi kaygı güdenlerin Cumhurbaşkanı’na yönelik makul olmayan mantıksız eleştirilerde bulunanlar olduğunu belirtti. Kendisinin şahsi görüşünün, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın, Cumhurbaşkanlığına yeniden aday olması gerektiği yönünde olduğunu ve potansiyel adaylar arasında şansı en yüksek olan kişi olduğunu kaydeden Samani, “Cumhurbaşkanı, böyle bir olay üzerinden seçim yatırımı yapmaya en az ihtiyacı olan potansiyel adaylardandır” dedi.

“SALDIRI DÜZEYİNDEKİ SUÇLAMALAR AKINCI’YI SİYASETEN YIPRATMAYA YÖNELİK”

Samani, saldırı düzeyindeki mesnetsiz eleştirilerin Cumhurbaşkanı Akıncı’yı siyaseten yıpratmaya yönelik olduğunu belirterek, kamuoyunun bu durumun farkında olduğunu ifade etti. Federasyona ulaşırken, haklı taleplerin dile getirilmesinin önemine de değinen Samani, Kıbrıs’ta en önemli sorunun Kıbrıslı Türklerin siyasi eşitliğinin kabul edilmemesi olduğunu dile getirerek, ilkelerden toplumsal anlamda ödün verilmemesi gerektiğinin altını çizdi.

“İYİ YÖNETİM, BAŞTAN SAĞLIKLI BİLGİ VERİLİRSE OLUR”

Samani, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın Nea Salamina-MTG arasındaki maça katılmamasının bir kriz olup olmadığı ve sürecin iyi yönetilip yönetilmediğiyle ilgili soruya karşılık “İyi yönetim, baştan sağlıklı bilgi verilirse olur. Yanlış bilgi verilirse, keyfi bir şekilde uzlaşmadan geri dönülürse süreci nasıl yönetecekseniz?” şeklinde cevap verdi.

GÜVEN ARTIRICI ÖNLEMLER…

26 Şubat tarihinde liderler arasında gerçekleşen gayri resmi görüşmede hayata geçirilmesinde mutabık kılınan güven artırıcı önlemlerle ilgili komitelerin çalışmalarını sürdürdüğünü ifade eden Samani, şöyle konuştu:

“Elektrik konusunda kalıcı bağlantı kurulmuş durumdadır. Komite, onunla ilgili bir mutabakat metni üzerinde çalışmaktadır. Bunun yakın zamanda sonuçlanacağını düşünüyoruz. GSM operatörleri ile ilgili güven yaratıcı önlemin teknik olarak kısa süre içerisinde hallolabileceğini uluslararası uzmanlar da ifade etmektedirler. Telefonların karşılıklı olarak Avrupa’da bir merkez üzerinden çalışılmasında uzlaşılmıştı. Bunun İsviçre’de bir bağlantı noktası olması üzerinde hemfikir olundu. Bizim tahminimiz 1-2 ay içerisinde bunun hallolabileceği yönünde. Tabloların iadesiyle ilgili biz bütün hazırlıklarımızı tamamladık. Bu tabloların bakımı yapıldı. Uzmanlar ve ressamlar gözetiminde paketlendi. Biz bunları iade etmeye hazırız. Kıbrıslı Rumların da üzerine düşen hazırlıkları yapmalarını bekliyoruz. Kıbrıs Radyo Yayın Kurumu arşivlerindeki Kıbrıslı Türklere ait ses ve görüntü kayıtlarıyla ilgili çalışmaların sürdüğü bilgisi veriliyor bize… Dolayısı ile o konu da güzel gidiyor”

SUÇ VE SUÇLARA İLİŞKİN KONULAR TEKNİK KOMİTESİ’NİN ÇALIŞMALARI…

Cinayete kurban giden Gökhan Naim’in cinayet zanlıların güneye kaçtıkları iddiası ile ilgili sorulan bir soru üzerine, Suç ve Suçlara İlişkin Konular Teknik Komitesi’nin suçlarla ilgili yıllardır müzakereleri sürdürdüğünü kaydeden Samani, güneyin KKTC’nin tanınması fobisi yüzünden kurumsal anlamda komitenin çalışmalarıyla ilgili uzun zamandır tıkanıklık yaşandığını söyledi. Samani, tıkanıklığın aşılması ile ilgili BM’nin tarafları iş birliğine teşvik etmesi gerektiğini ifade etti.