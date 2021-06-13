Salih Karagözlü başkanlığa getirildi

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Divan’ın oluşumu, saygı duruşu, Genel Sekreter Halil Hızal ile Genel Başkan Cemal Özyiğit’in konuşması ile devam eden kongrede, faaliyet ve mali rapor oybirliği ile onaylandı.

Kongre, seçimler bölümünün ardından, dilek ve temenniler ile sona erdi.

TDP Lefke İlçe Başkanlığına Salih Karagözlü seçilirken, İlçe Yönetim Kurulu şu isimlerden oluştu:

“Hasan Özadalı, Fatma Gazitepe, Dervişe Karagözlü, Turgut Karabetça, Mehmet Alpun, Zafer Eratam, Fatma Erhalk, Örs Gazitepe, Arif Kızılgök, Kamil Yayıcı.

Disiplin Kurulu: Sezgin Yalçıner, Ahmet Özadalı, Nevin Ertarkan. Denetleme Kurulu: Yılbay Sıdal, İzzet Kanlı, Hasan Menek.”

Kongrede Gençlik Örgütü Başkanlığına Nuri Gazitepe seçilirken Yönetim Kurulu’na Şule Alpun, Mehmet Karanar, Nazemin Gilanlıoğlu, Mehmet Aslan getirildi.

ÖZYİĞİT

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Lefke kongresiyle birlikte kongre ve kurultay süreçlerinin başladığını belirterek, ilçe ve gençlik kongrelerinin tamamlanmasının ardından TDP 7. Olağan kurultayının gerçekleşeceğini belirtti.

Özyiğit, İlçe kongrelerinden başlayarak yönetim kadrolarına yeni isimler ekleyerek daha dinamik, daha güçlü bir yapı oluşturma kararlılığında olduklarını kaydetti.

Parti bünyesinde şu anda 17 farklı komitenin çalışmalarını sürdürdüğünü ve kısa dönem içerisinde raporların ortaya çıkacağını belirten Özyiğit, “Bir yandan yeni isimlerle birlikte kadrolarımızı güçlendirirken, diğer yandan da her alandaki politikalarımızı zenginleştirerek, güncelliyoruz. TDP kararlı ve emin adımlarla yoluna devam etmektedir” dedi.

“TÜM YETKİLERİ DEVRETTİLER”

TDP Başkanı Cemal Özyiğit, UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin kurulduğu günden itibaren toplum ve ülke yararına icraat yapmadığını, bu yapısı ile yapmasının da mümkün olmadığını ileri sürdü.

Ülkedeki ekonomik krizin pandemi ile birlikte daha da derinleştiğini, yapısal sorunların arttığını, dövizin yükselmesiyle birlikte de alım gücünün iyice düştüğünü belirten Özyiğit, “Bu sorunlara çare üretmesi gereken hükümet ise ‘koltukta nasıl daha fazla kalırız ve kimi nereye atarız’ çalışması yapıyor” dedi.

Bu hükümetin görevde kaldığı her günün toplumun geleceğinden çalmak anlamına geldiğini iddia eden Özyiğit, “Sorumluluklarını yerine getiremeyen hükümet bir yandan çalışanlara ödenecek hayat pahalılığını durdurmaya diğer yandan da üye aidatlarından kesinti yapmaya çalışmaktadır. Hükümet artık yasalara rağmen adım atmayı bir kenara bırakarak, gereğini yapmalıdır. Yapılması gereken de seçim tarihinde hep birlikte uzlaşarak mümkün olan en erken tarihte halkın önüne gidilmesidir. Toplumun da beklentisi zaten budur” dedi.

HIZAL

TDP Genel Sekreteri Halil Hızal konuşmasına, yeni seçilecek başkan ve yönetime başarılar, bugüne kadar görev alan kişilere de teşekkür ederek başladı.

Adanın en güzel yerlerinden biri olan Lefke ve bölgesinin yıllarca kaderine terk edildiğini; üreten, gelişen, karakterini koruyan, huzurlu bir Lefke öngördüklerini dile getiren Hızal, bölgenin, hem doğal kaynakları, hem de çalışkan insanlarının yaşam biçimi ile tüm Kıbrıs’a model olacak potansiyele sahip olduğunu söyledi.

Konuşmasında, gündemdeki konulara da değinerek ülkenin isminin hep kötü olaylarla anılmasının üzüntü verici olduğunu belirten Hızal, “Bu ülke bu şekilde olaylarla anılmayı da bu şekilde kötü yönetilmeyi de hak etmiyor” dedi.

Daha adil, daha demokratik, hak ve özgürlüklerin kısıtlanmadığı, şeffaf bir yapının kurulması adına mücadele vermeye devam edeceklerini belirten Hızal, bütün uğraşlarının daha iyi bir gelecek yaratmak adına olduğunu kaydetti.

Planlama olmadan ülkelerin gelişmesinin zor olduğunu ancak ülkede normal yaşama dönüşün en önemli etkeni olan aşılama konusunda dahi plansızlığın hakim olduğunu ileri süren Hızal, ülkede her alanda kaos ve karmaşanın hakim olduğunu iddia etti.

KARAGÖZLÜ

TDP Lefke İlçe Başkanlığına yeniden seçilen Salih Karagözlü ise, yönetim kurulundaki kişiler ve destekçileri ile birlikte mevcut çalışmalarını daha da artırarak yollarına devam edeceklerini ifade etti.

Karagözlü, Lefke ve bölgesindeki sorunlar başta olmak üzere toplumun yapısal sorunlarının aşılması noktasında çalışmaya, proje üretmeye devam edeceklerini belirtti.

Ülkenin en önemli ve güzide bölgelerinin başında gelen Lefke ve bölgesinin ekonomik anlamda kalkınırken, tarihi ve doğal güzelliklerinin korunması gerektiğinin bilincinde olduklarını belirten Karagözlü, "Potansiyelini tarihsel zenginliğinden, havasından, denizinden ve toprağından alan bölgenin akılcı ve sürdürülebilir kalkınma politikasına sahip olması, olmazsa olmazımızdır" dedi.

Lefke’nin İlçe olmasına rağmen bunun gereklerinin yerine getirilmediğini iddia eden Karagözlü, Lefke’nin hak ettiklerini elde etmesi adına ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

GAZİTEPE

TDP Lefke İlçesi Gençlik Örgütü Başkanı Nuri Gazitepe de konuşmasında, kendisine bu göreve layık gören ve destek veren herkese teşekkürlerini sundu.

Ülkenin her anlamda daha kötüye gittiği bir dönemde gençler dahil herkese daha büyük görev ve sorumluluk düştüğünün farkında olduklarını belirten Gazitepe, özellikle bu dönemde güçlü, temiz ve özgür politikalara daha çok ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Özelde Lefke ve bölgesi, genelde ise tüm ülke için sorumluluk bilinciyle çalışacaklarını belirten Gazitepe, “Aydınlık bir gelecek için çok çalışacağımızın ve ülkemizi daha iyi noktalara taşımak için elimizden geleni yapacağımızın sözünü veriyoruz” dedi.

Nuri Gazitepe “Ve unutulmasın ki gençlik gelecektir, gelecek gençliktir” diyerek sözlerini tamamladı.



