Salih Hafız UBP Lefkoşa Parti Meclisi Gençlik Kotası adayı

Ulusal Birlik Partisi'nde kurultay heyecanı en üst noktaya çıktı

Kurultayda adaylar sosyal medyadan kendilerinin tanıtımlarını yapıyorlar.

UBP içerisinde yıllardır görevler yapan Salih Hafız da adaylardan biri... Hafız, UBP Lefkoşa Parti Meclisi Gençlik Kotası adayı olarak partililerinden destek istiyor. Hafız sosyal medya paylaşımında partililerine şöyle seslendi:

"Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin garantisi, Ulusal davamızın yılmaz savunucusu, ülkemizin en büyük devlet adamlarını bağrından çıkarmış, atalarımızın emaneti Ulusal Birlik Partimizin 22. Olağan Kurultayında Lefkoşa Parti Meclisi Gençlik Kotasından adaylık başvurumu yapmış bulunmaktayım.

Değerli büyüklerim, değerli kardeşlerim; bu çıkmış olduğum yolda birlik beraberlik içinde emin adımlarla özelde partimize genelde cumhuriyetimize katkı koymak için desteğinizi bekliyorum.

Her şey UBP için Her şey KKTC için"