Salih Canseç Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğüne atandı

Ülkemizin deneyimli bürokratlarındanBakanlık Müdürü olarak üçlü kararname ile atandı.

Salih Canseç daha önce Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müdürü, Turizm ve Çevre Bakanlığı Bakanlık Müdürü ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü olarak görev yapmıştı.