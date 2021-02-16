banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Bin 500 TL ile geçinmenin formülünü de alalım!
Bin 500 TL ile geçinmenin...
Sağlık Bakanı’na iki konu ile ilgili sorularım
Sağlık Bakanı’na iki konu ile...
İhya dönemi bir yanda devlet kasası diğer yanda
İhya dönemi bir yanda devlet...
Bir biz var bizden içeri
Bir biz var bizden içeri
banner376
Flaş Haber
KKTC'de 23 yeni vaka
Kapat

Salih Canseç Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğüne atandı

Ülkemizin deneyimli bürokratlarından Salih Canseç Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak üçlü kararname ile atandı.

16 Şubat 2021 Salı 22:47
Salih Canseç Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürlüğüne atandı
banner337
banner351

banner341
Ülkemizin deneyimli bürokratlarından Salih Canseç Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürü olarak üçlü kararname ile atandı.

Salih Canseç daha önce Ulaştırma Bakanlığı Bakanlık Müdürü, Milli Eğitim Bakanlığı Bakanlık Müdürü, Turizm ve Çevre Bakanlığı Bakanlık Müdürü ve Eski Eserler ve Müzeler Dairesi Müdürü olarak görev yapmıştı.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Ulaştırma BakanlığıSalih Canseç
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Amcaoğlu Başbakanlık Müsteşarı oldu
Amcaoğlu Başbakanlık Müsteşarı oldu
Pilli, Dr. Halil Onalt’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı
Pilli, Dr. Halil Onalt’ın vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı
Tatar Borell’le telefonda görüştü...
Tatar Borell’le telefonda görüştü...
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir ilk daha...
Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde bir ilk daha...
Cumhurbaşkanı Tatar'dan koronavirüsten ölenler için taziye
Cumhurbaşkanı Tatar'dan koronavirüsten ölenler için taziye
Tuzla kavşağında feci kaza
Tuzla kavşağında feci kaza
KKTC'de 23 yeni vaka
KKTC'de 23 yeni vaka
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
Bakanlar Kurulu kararları açıklandı
BRT Müdürü Özkurt’tan eleştirilere yanıt: Hata yapıldı ve düzeltildi
BRT Müdürü Özkurt’tan eleştirilere yanıt: Hata yapıldı ve düzeltildi
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı
Bakanlar Kurulu toplantısı tamamlandı

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim