banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Aynada gördüğün gerçekte kim?
Aynada gördüğün gerçekte kim?
Pandemi fakirliktir ama…
Pandemi fakirliktir ama…
Sendikalar iyi niyetli değil
Sendikalar iyi niyetli değil
Kamuda ilaç kurulu saltanatı
Kamuda ilaç kurulu saltanatı
banner376

Salgınla mücadelede son durum

KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son vaka sayıları..

05 Nisan 2021 Pazartesi 09:55
Salgınla mücadelede son durum
banner337

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 131 milyon 932 bin 548, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 866 bin 378 ,iyileşen kişi sayısı ise 106 milyon 231 bin 881.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 31 milyon 420 bin 331.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 12 milyon 984 bin 956,

- Hindistan 12 milyon 589 bin 67,

- Fransa 4 milyon 822 bin 470,

- Rusya 4 milyon 580 bin 894,

banner341
- İngiltere 4 milyon 359 bin 388,

- İtalya 3 milyon 668 bin 264,

-Türkiye 3 milyon 487 bin 50,

- İspanya 3 milyon 300 bin 965,

-Almanya 2 milyon 895 bin 631,

-Yunanistan 275 bin 414,

-Güney Kıbrıs 47 bin 713,

-KKTC 4590.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Covid19KoronavirüsKovid19Vaka Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
UKÜ’de yapay zeka sistemlerinin eczacılık alanında uygulamaları irdelendi
UKÜ’de yapay zeka sistemlerinin eczacılık alanında uygulamaları irdelendi
Özyanıklar, şiir kitabının tüm gelirini Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışladı
Özyanıklar, şiir kitabının tüm gelirini Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne bağışladı
“Resmi İstatistik Program Taslağı” hakkında bilgilendirme toplantıları yapılıyor
“Resmi İstatistik Program Taslağı” hakkında bilgilendirme toplantıları yapılıyor
Kemal Saraçoğlu Vakfı’na verilen örnekler iki hastaya umut oldu
Kemal Saraçoğlu Vakfı’na verilen örnekler iki hastaya umut oldu
Emekli amirallerden 6'sı İstanbul'da gözaltına alındı
Emekli amirallerden 6'sı İstanbul'da gözaltına alındı
Bağımsızlık İttifakı Anastasiadis’i kınadı
Bağımsızlık İttifakı Anastasiadis’i kınadı
Grevlerle haftaya başladık
Grevlerle haftaya başladık
KIB-TEK'ten duyuru
KIB-TEK'ten duyuru
EL-SEN yolsuzluk iddialarını protesto edecek
EL-SEN yolsuzluk iddialarını protesto edecek
Girne Kaymakamlığı'ndan duyuru
Girne Kaymakamlığı'ndan duyuru

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim