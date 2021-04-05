Salgınla mücadelede son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 131 milyon 932 bin 548, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 866 bin 378 ,iyileşen kişi sayısı ise 106 milyon 231 bin 881.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 31 milyon 420 bin 331.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 12 milyon 984 bin 956,

- Hindistan 12 milyon 589 bin 67,

- Fransa 4 milyon 822 bin 470,

- Rusya 4 milyon 580 bin 894,

- İngiltere 4 milyon 359 bin 388,

- İtalya 3 milyon 668 bin 264,

-Türkiye 3 milyon 487 bin 50,

- İspanya 3 milyon 300 bin 965,

-Almanya 2 milyon 895 bin 631,

-Yunanistan 275 bin 414,

-Güney Kıbrıs 47 bin 713,

-KKTC 4590.