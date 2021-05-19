Salgınla mücadelede son durum

Yeni tip koronavirüs (COVID-19) dünya genelinde etkisini sürdürüyor.

Vaka sayısı 165 milyona yaklaştı, hayatını kaybedenlerin sayısı da 3 milyon 400 bini geçti.

ABD'de tedbirler esnetiliyor

120 milyonu aşkın kişiye iki doz aşının yapıldığı ABD'de tedbirler gevşetiliyor.

Başkent Washington'da aşı olanlara; toplu taşımalar, hastaneler ve okullar dışında maske takma zorunluluğu kaldırıldı.

Hindistan'da günlük can kaybı rekor kırdı

Hindistan'da 4 bin 329 can kaybıyla en yüksek günlük ölüm kaydedildi.

Ülkesindeki tedbirler nedeniyle Hindistan'dan dönemeyen bir Avustralyalı, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. Avustralya hükümeti, Hindistan'daki vatandaşlarını ölüme terk ettiği yönündeki eleştirilerin hedefi oldu.

Çin'de yeni vakalar önlemleri artırdı

Çin’in kuzeydoğusundaki Yingkou şehrine bağlı bazı kasaba ve köyler yeni vakalar nedeniyle karantinaya alındı.

Son 24 saatte ülkede tespit edilen 22 vakanın 4’ünün Yingkou şehrinden olduğu belirtildi.

İtalya'da hayat normale dönüyor

İtalya'da hayat kademeli olarak normalleşiyor. Normalleşme takviminde düzenleme yapıldı. Buna göre, 1 Haziran'dan itibaren restoran ve kafelerin, iç mekanlarında da hizmete izin verilirken, spor salonlarının açılış tarihi 24 Mayıs'a çekildi.

Ülkede gece sokağa çıkma kısıtlaması 21 Haziran'da sonlandırılacak.

Almanya'da aşılama planı

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, aşı uygulamasında öncelik sıralamasının 7 Haziran'da sona ereceğini aktardı. Spahn, mayıs ayı sonuna kadar Almanya'nın yaklaşık yüzde 40'ının en az bir doz aşı olacağını söyledi.

Türkiye ve KKTC'de aşılama çalışmaları devam ederken, düşen vaka sayılarıyla birlikte yavaş yavaş tedbirler gevşetiliyor..

Güney Kıbrıs'ta da aşılama çalışmaları hızla devam ederken,Britanya’dan gelen turistler ve Hint mutasyonu ile ilgili endişeler söz konusu olduğundan 3.doz aşıların da yapılması gündemde..