Salgınla mücadelede son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 158 milyon 969 bin 62, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 milyon 306 bin 723 ,iyileşen kişi sayısı ise 136 milyon 510 bin 827.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 33 milyon 476 bin 781

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 22 milyon 662 bin 410,

- Brezilya 15 milyon 184 bin 790,

- Fransa 5 milyon 777 bin 87,

-Türkiye 5 milyon 31 bin 332,

- Rusya 4 milyon 880 bin 262,

- İngiltere 4 milyon 434 bin 860,

- İtalya 4 milyon 111 bin 210,

- İspanya 3 milyon 567 bin 408,

-Almanya 3 milyon 527 bin 540,

-Yunanistan 362 bin 4,

-Güney Kıbrıs 69 bin 432,

-KKTC 6681.