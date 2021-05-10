banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Gece kulüpleri meselesi yanlışa benzemiyor!
Gece kulüpleri meselesi yanlışa benzemiyor!
Başbakan karantinada mı tatilde mi?
Başbakan karantinada mı tatilde mi?
Beceriksizler ordusu
Beceriksizler ordusu
YÖDAK artık YÖDAK olmalı
YÖDAK artık YÖDAK olmalı
banner376

Salgınla mücadelede son durum

KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son vaka sayıları..

10 Mayıs 2021 Pazartesi 10:10
Salgınla mücadelede son durum
banner337

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 158 milyon 969 bin 62, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 milyon 306 bin 723 ,iyileşen kişi sayısı ise 136 milyon 510 bin 827.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 33 milyon 476 bin 781

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 22 milyon 662 bin 410,

- Brezilya 15 milyon 184 bin 790,

- Fransa 5 milyon 777 bin 87,

-Türkiye 5 milyon 31 bin 332,

banner341
- Rusya 4 milyon 880 bin 262,

- İngiltere 4 milyon 434 bin 860,

- İtalya 4 milyon 111 bin 210,

- İspanya 3 milyon 567 bin 408,

-Almanya 3 milyon 527 bin 540,

-Yunanistan 362 bin 4,

-Güney Kıbrıs 69 bin 432,

-KKTC 6681.

banner360
Anahtar Kelimeler:
Covid19Vaka Sayısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sol Hareket: “Meclisteki muhalefete sine-i millet çağrısı yapıyoruz”
Sol Hareket: “Meclisteki muhalefete sine-i millet çağrısı yapıyoruz”
EL-SEN gece yarısından itibaren KIB-TEK'te süresiz grevde!
EL-SEN gece yarısından itibaren KIB-TEK'te süresiz grevde!
Akaryakıt fırsatçıları!
Akaryakıt fırsatçıları!
Onlara kural yok!
Onlara kural yok!
Mülazimoğlu: "Fiziksel aktivitelerin yararları konusunda toplum bilinci oluşturmak önemli"
Mülazimoğlu: "Fiziksel aktivitelerin yararları konusunda toplum bilinci oluşturmak önemli"
Ali Nesim Edebiyat Ödülleri açıklandı
Ali Nesim Edebiyat Ödülleri açıklandı
Işık: “Bağımsızlığımıza, taviz vermeden sahip çıkmalıyız”
Işık: “Bağımsızlığımıza, taviz vermeden sahip çıkmalıyız”
Eczacılar Birliği Anı Ormanı açılışı gerçekleşti
Eczacılar Birliği Anı Ormanı açılışı gerçekleşti
6 bin doz Astrazeneca aşısı teslim alındı
6 bin doz Astrazeneca aşısı teslim alındı
DP Merkez Kadın Örgütü Lefke’de “Dayanışma güçlendirir” etkinliği düzenledi
DP Merkez Kadın Örgütü Lefke’de “Dayanışma güçlendirir” etkinliği düzenledi

banner350

banner361

banner357

banner363

banner397

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim