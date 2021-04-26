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Salgınla mücadelede son durum

KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son vaka sayıları..

26 Nisan 2021 Pazartesi 08:30
Salgınla mücadelede son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 147 milyon 783 bin 379, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 milyon 122 bin 538 ,iyileşen kişi sayısı ise 125 milyon 320 bin 873.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 32 milyon 824 bin 389

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 17 milyon 306 bin 300,

- Brezilya 14 milyon 340 bin 787,

- Fransa 5 milyon 498 bin 44,

- Rusya 4 milyon 762 bin 569,

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-Türkiye 4 milyon 629 bin 969,

- İngiltere 4 milyon 404 bin 882,

- İtalya 3 milyon 962 bin 674,

- İspanya 3 milyon 468 bin 617,

-Almanya 3 milyon 298 bin 201,

-Yunanistan 333 bin 129,

-Güney Kıbrıs 62 bin 349,

-KKTC 6025.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Vaka SayısıKovid19Koronavirüs
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