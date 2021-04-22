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Salgınla mücadelede son durum

KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son vaka sayıları..

22 Nisan 2021 Perşembe 08:30
Salgınla mücadelede son durum
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 144 milyon 454 bin 214, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 3 milyon 71 bin 791 ,iyileşen kişi sayısı ise 122 milyon 640 bin 518.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 32 milyon 602 bin 51

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 15 milyon 930 bin 965,

- Brezilya 14 milyon 122 bin 795,

- Fransa 5 milyon 374 bin 288,

- Rusya 4 milyon 727 bin 125,

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-Türkiye 4 milyon 446 bin 591,

- İngiltere 4 milyon 395 bin 703,

- İtalya 3 milyon 904 bin 899,

- İspanya 3 milyon 446 bin 72,

-Almanya 3 milyon 208 bin 672,

-Yunanistan 323 bin 639,

-Güney Kıbrıs 58 bin 865,

-KKTC 5747.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Vaka Sayısı
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