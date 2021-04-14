Salgınla mücadelede son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 138 milyon 24 bin 148, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 972 bin 39 ,iyileşen kişi sayısı ise 111 milyon 59 bin 757.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 32 milyon 70 bin 784

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 13 milyon 873 bin 825,

- Brezilya 13 milyon 601 bin 566,

- Fransa 5 milyon 106 bin 329,

- Rusya 4 milyon 657 bin 883,

- İngiltere 4 milyon 375 bin 814,

-Türkiye 3 milyon 962 bin 760,

- İtalya 3 milyon 793 bin 33,

- İspanya 3 milyon 376 bin 548,

-Almanya 3 milyon 31 bin 836,

-Yunanistan 301 bin 103,

-Güney Kıbrıs 52 bin 652,

-KKTC 5190.