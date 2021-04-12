Salgınla mücadelede son durum

"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 136 milyon 641 bin 901, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 949 bin 409 ,iyileşen kişi sayısı ise 108 milyon 881 bin 553.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 31 milyon 918 bin 591

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 13 milyon 527 bin 717,

- Brezilya 13 milyon 482 bin 543,

- Fransa 5 milyon 58 bin 680,

- Rusya 4 milyon 641 bin 390,

- İngiltere 4 milyon 369 bin 775,

-Türkiye 3 milyon 849 bin 11,

- İtalya 3 milyon 769 bin 814,

- İspanya 3 milyon 347 bin 512,

-Almanya 3 milyon 9 bin 541,

-Yunanistan 295 bin 480,

-Güney Kıbrıs 51 bin 505,

-KKTC 5073.