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Salgında son rakamlar

KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son vaka sayıları..

19 Mart 2021 Cuma 08:30
Salgında son rakamlar
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 122 milyon 372 bin 47, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 703 bin 228 ,iyileşen kişi sayısı ise 98 milyon 661 bin 920.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 30 milyon 358 bin 880.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Brezilya 11 milyon 787 bin 600,

- Hindistan 11 milyon 514 bin 331,

- Rusya 4 milyon 428 bin 239,

- İngiltere 4 milyon 280 bin 882,

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- Fransa 4 milyon 181 bin 607,

- İtalya 3 milyon 306 bin 711,

- İspanya 3 milyon 212 bin 332,

-Türkiye 2 milyon 950 bin 603,

-Almanya 2 milyon 628 bin 629,

-Yunanistan 230 bin 317,

-Güney Kıbrıs 41 bin 111,

-KKTC 3957.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Kovid19Vaka Sayısı
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