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Salgında son rakamlar

KKTC,Güney Kıbrıs, Türkiye ve dünyada koronavirüs salgınında en son rakamlar..

05 Mart 2021 Cuma 08:30
Salgında son rakamlar
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"Worldometer" internet sitesine göre, dünyada COVID-19'a yakalanan kişi sayısı 116 milyon 216 bin 580, COVID-19 yüzünden hayatını kaybeden kişi sayısı ise 2 milyon 581 bin 649 ,iyileşen kişi sayısı ise 91 milyon 884 bin 249.

Yeni tip koronavirüs vakası en fazla ABD'de görüldü. ABD'de 29 milyon 526 bin 86.

ABD'nin ardından en fazla vaka görülen ülkeler sırasıyla şöyle:

- Hindistan 11 milyon 173 bin 572,

- Brezilya 10 milyon 796 bin 506,

- Rusya 4 milyon 290 bin 135,

- İngiltere 4 milyon 201 bin 358,

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- Fransa 3 milyon 835 bin 595,

- İspanya 3 milyon 142 bin 358,

- İtalya 2 milyon 999 bin 119,

-Türkiye 2 milyon 746 bin 158,

-Almanya 2 milyon 484 bin 306,

-Yunanistan 199 bin 496,

-Güney Kıbrıs 36 bin 004,

-KKTC 3548.

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Anahtar Kelimeler:
Covid19Kovid19KoronavirüsCoronavirüsVaka Sayısı
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