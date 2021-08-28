Salamis Optik İsmet İnönü Bulvarı’nda açıldı

Tufan Çerçioğlu’nun sahibi olduğu Salamis Optik here türlü optik hizmet çerçeve ve güneş gözlükleri satışıyla hizmet verecek. Çerçioğlu, Salamis Optik Sahibi Türkiye’deki yatırımlarından sonra Gazimağusa’ya da çok ciddi bir yatırım yaptıklarını söyledi. Açılışa, Türkiye’den Milliyetçi Hareket Partisi milletvekili Ahmet Erbaş, Antalya Milletvekili Abdurrahman Başkan da katıldı.

Açılışta konuşan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 3 hafta önce Antalya’ya geçmiş olsun ziyaretinde bulunduğunda kendisini Milletvekili Abdurrahman Başkan’ın ziyaret ettiğini, yangında gösterdikleri dirayetli duruş ve ,vatandaşa umut verme noktasında olağanüstü çaba gösterdiklerini, Antalya’ya ve Türkiye’ye bir kez daha geçmiş olsun dileklerini ifade etti. Pandemi döneminde cesaret göstermenin her babayiğidin harcı olmadığını, Gazimağusa’nın Maraş açılımından sonra daha fazla parlayacağını, bu yatırımın doğru yerde doğru bir girişim olduğunu söyledi. KKTC’ye sahip çıkan ve yatırım yapan herksin kendileri için çok değerli olduğunu ifade ederek, KKTC’nin geleceğinin parlak olduğunu anavatan Türkiye’nin desteğiyle pandemi sonrasında büyük bir yükselişe geçeceğimizi, daha müreffeh daha refah dolu bir KKTC halkının olacağını ve başarılı bir şekilde ekonominin gelişeceğini belirtti. Pandeminin tek çaresinin aşılanmak olduğunu, aşılanma oranını yüzde 55’den 80’lere çekmek gerektiğini, Türkiye’nin büyük fedakarlık yaparak 600 bin aşı gönderdiğini ifade ederek, gençlerde aşılanma niyeti olmadığını, 20 ile 40 yaş arası yüzde 30 aşılanma oranı olduğunu gençleri teşvik etmemiz gerektiğini ifade etti. “Her yerde bunu söylememiz lazım herkesin aşı olması lazım, aşı olan hem daha hafif atlatıyor daha hızlı atlatıyor” diyen Tatar, aşılananın hastalığı daha zor bulaştırdığını, aşılanma oranının artması gerektiğini, böylece ekonomik hayatın da normale dönmesinin sağlanacağını söyledi.

Başkan Arter, Tufan Çerçioğlu’nu cesareti ve girişimciliğinden dolayı kutladı ve başarılar diledi. Mart 2020den beri Türkiye’yi ve ülkemizi saran Korona virüs sürecinden zor günlerden geçmekte olduğumuzu, bu günleri el ele vererek aşmanın önemli olduğunu söyledi. Başkan Arter hükümet edenlerin çok zor görev omuzladıklarını ancak muhalefetteki arkadaşların da hükümet bitti bir şey olmaz şeklinde politika yaptıklarını gördüğünü, bu sorunun toplumsal sorun olduğunu bu konuda politika yapılamayacağını söyledi. İmkansızlıkların kendilerini bu noktaya getirdiğini, vakaların arttığını, istenilen noktaya gelinemediğini ifade eden Arter, rahatsızlığını dile getiri. Pandeminin sağlıkla birlikte ekonomik sıkıntılara neden olduğunu, zaten ekonomik sıkıntı olduğunu üstüne pandeminin de eklendiğini belirterek, ağır aksak çalışan çarkların kilitlendiğini, bu dönemde işyeri açan Tufan Çerçioğlu’na teşekkür etti. Pandemi döneminde Gazimağusa’da 640 işyeri açıldığını ancak 200’ünm üzerinde ise kapandığını, işyeri sahiplerinin hükümetten beklentileri olduğunu ifade ederek, devlet idare etme sadece kamu maliyesini idare etmek olmadığını, esnafı da işsizi de düşünmenin hükümetlerin görevi olduğunu kaydetti. “Mağusamız’a hayırlı uğurlu olmasını dilerim” diyen Arter, Salamis Optik’in müşterilerine değer verilerek hazırlanan bir işyeri olduğunu Mağulalar’ın da ilgi göstermesini beklediğini ifade etti.