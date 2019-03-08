Şair Filiz Naldöven’in Adı Girne’de Bir Sokağa Verildi



Lefkoşa, 8 Mart 19 (.): Merhum şair Filiz Naldöven’in ismi Girne’de törenle bir sokağa verildi.



Girne Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2016 yılında hayatını kaybeden emekli öğretmen ve şair Filiz Naldöven’in isminin bir sokağa verilmesinin Girne Belediye Meclisi’nin oybirliğiyle aldığı bir karar olduğu hatırlatıldı.



Girne Belediye Başkanı Nidai Güngördü törende yaptığı konuşmada, ülkenin önemli şairlerinden Filiz Naldöven’in adını yaşatmak için 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nü seçtiklerini, Naldöven’in sürekli üreten başarılı bir sanatçı olduğunu kaydetti.



Şair Filiz Naldöven’in kızı Nehir Demirel ise, Filiz Naldöven’nin adının Girne’de bir sokağa verilmesinden dolayı son derece mutlu olduğunu belirtti.



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