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Sahtekarlıkla Para Temin Eden Kişi Tutuklandı

Lefkoşa, 28 Ağustos 20 (.): Karakum’da, E.K.’nin (E-29), arızalı olan su hatlarını tamir edeceği vaadi ile sahte davranışla bir şahıstan almış olduğu 150 TL nakit parayı tasarrufuna geçirdiği tespit edildi.

28 Ağustos 2020 Cuma 15:00
Sahtekarlıkla Para Temin Eden Kişi Tutuklandı
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Lefkoşa, 28 Ağustos 20 (.): Karakum’da, E.K.’nin (E-29), arızalı olan su hatlarını tamir edeceği vaadi ile sahte davranışla bir şahıstan almış olduğu 150 TL nakit parayı tasarrufuna geçirdiği tespit edildi.

Polis Basın Subaylığından yapılan açıklamaya göre olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine yürütülen ileri soruşturmada E.K. tutuklandı.

GÜMRÜĞE BEYAN EDİLMEMİŞ 11 CANLI GÜVERCİN

Gazimağusa’da dün polis tarafından yapılan aramada A.B.’nin (E-43) tasarrufunda, gümrüğe beyan edilmemiş 11 adet canlı güvercin bulundu.

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Mesele ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada bahse konu kuşları yurtdışından getirdiği tespit edilen A.B.’ye (E-43), Gümrük ve Rüsumat Dairesi yetkilileri tarafından 2 bin TL para cezası kesildi.

(GÖZ/HA)

 

 

                                                                                                  

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