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Sahtekarlıkla para temini

04 Ekim 2022 Salı 12:29
Sahtekarlıkla para temini

29.09.2022 tarihinde, Çatalköy ve Ozanköy’de ikametgahtan hırsızlık suçlarından  zanlı olarak poliste tutuklu olarak bulunan F.K(E-39)’nin yapılan ilgili ileri sorgulamasında; söz konusu ikametghlardan çalmış olduğu dört çift küpe ile iki adet altın yüzüğü kendisinin olmadığı hale kendisinin olduğunu söyleyerek yalan beyanda bulunarak Girne’de faaliyet gösteren bir kuyumcuya toplamda 5,900 TL karşığında satmak suretiyle sahtekarlıkla para temin ettiği tespit edilmiştir.  Soruşturma devam etmektedir.

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