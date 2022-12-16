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Sahte parayı tedavüle sürmek isteyen şahıslar mahkemeye çıktı

16 Aralık 2022 Cuma 12:35
Sahte parayı tedavüle sürmek isteyen şahıslar mahkemeye çıktı

Alayköy'de meydana gelen "Sahte Para Tasarrufu, Tedavüle sürme ve Sahtekarlıkla Para Temini suçlarından tutuklanan zanlılar İsmail Zülfikar Sürücü, Amin Abdel Qader mahkeme huzuruna çıkarıldı.
Polis memuru huzurda bulunan zanlı 1 İsmail Zülfikar Sürücü, zanlı 2 Amin Abdel Qader’in 06.12.2022 tarihinde Alayköy'de meydana gelen "Sahte Para Tasarrufu, Tedavüle sürme ve Sahtekarlıkla Para Temini" suçlarından methalder olduklarını belirtti. Polis, 06.12.2022 tarihinde saat 21.20 raddelerinde Alayköy'de bir gece kulübünde, zanlı 1 İsmail Zülfikar Sürücü’nün tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan MB 31427327 A seri numaralı 50 Amerikan Doları banknotu gece kulübüne giriş ücreti ödemek için kasada görevli personele 910 TL karşılığında bozdurup, tedavüle sürerek sahtekarlıkla
para temin ettiği tespit edildiğini söyledi. Polis, olayın polisin bilgisine 08.12.2022 tarihinde getirildiğini ve aynı gün zanlı 1’in tespit edilerek derdest emri gereği tutuklandığını belirtti. Polis, zanlı 1’in mesele ile ilgili gönüllü ifade vererek konu parayı zanlı 2'den bozdurmak için aldığını itiraf ettiğini söyledi. Polis, aynı gün yapılan ileri soruşturmada zanlı 2’nin "Eski Eser Tasarrufu” suçundan da methaldar olduğu belirttti. Polis, zanlıların, ilerde davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.
Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlıların yurtdışına çıkışını yasaklayarak, haftada 1 gün polise ispat-ı vücutta bulunması, zanlı 1 için KKTC vatandaşı muteber 1 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması, zanlı 2 için 2 kefilin 100 bin TL’lik şahsi kefalet senedi imzalaması ve 10 bin TL nakdi teminat yatırması koşuluyla tutuksuz yargılanmasına emir verdi. (Kamalı Haber) 

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