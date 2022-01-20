Sahte paraları nereden temin ettiği araştırılıyor

Polis, 19.01.2022 tarihinde saat 12.00 raddelerinde Lefkoşa Küçükkaymaklı'da faaliyet gösteren Moonstar isimli döviz bürosu içerisinde Zanlı Timothy Olawaseye Abayomı’nin tasarrufunda bulundurduğu sahte 1000 Amerikan Dolarını konu iş yerine vermek suretiyle tedavüle sürdüğü esnada tespit edildiğini söyledi.

Polis, aynı gün 18.00-18.30 saatleri arasında bahse konu suçlardan dolayı zanlının ikametgahında mahkeme emri gereği huzurunda yapılan aramada yaklaşık 1 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunarak emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis, meselenin hali hazırda yeni başladığını, zanlının bahse konu parayı nasıl ve ne şekilde temin ettiği yönünde soruşturmanın kapsamlı bir şekilde devam ettiğini anlattı.

Polis, bahse konu paraların incelenmesi için PGM Kriminalistik Şube'ye gönderilmesi gerektiğini söyledi. Polis, ayrıca zanlıdan alınan kan örneğinin ve emare olarak alınan maddenin tetkiki için Devlet Kimya Laboratuvarına gönderilmesi gerektiğini belirtti. Polis, zanlının serbest kalması halinde yürütülen tahkikata etki etme olasılığı olduğundan zanlının 1 gün daha poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlının 1 gün tutuklu kalmasına emir verdi.