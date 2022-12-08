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Sahte para ile kumar oynamaya çalıştı

08 Aralık 2022 Perşembe 14:02
Sahte para ile kumar oynamaya çalıştı

Girne’de dün  saat 23:00 sıralarında, faaliyet gösteren bir kumarhane içerisinde müşteri olarak bulunan H.C.(E-34)’nin kanunsuz olarak tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 6 adet 100’lük banknotlardan ve "KB 64738025G, MB 66022384F, KB 64736676G, KB 64736773G, KB 30431289G, KB 64736683G" seri numaralarından oluşan 600 ABD Doları ile  6 adet 50’lik banknotlardan ve "MB 26729479A, MB 62227805A, MB 26727741A, MB 26729478A, MB 76447155A, MD 69324783B" seri numaralarından oluşan 300 ABD Doları olmak üzere toplam 900 ABD Doları banknotlarını ve 1 adet "UD 03117944506" seri numaralı 50 Euro ile 1 adet "WA0098228863" seri numaralı 20 Euro olmak üzere toplam 70 Euro banknotları, kumarhanede çalışan personele vermek suretiyle tedavüle sürdüğü tespit edildi. Bahse konu şahıs ve mesele ile bağlantısı olduğuna inanılan M.Ş.(E-38), A.S.(E-43), S.B.(E-43) ve M.N.T.(E-44) tutuklandı. 

Ayrıca,  03-04.12.2022 tarihleri arasında, 7 adet 50’lik banknotlardan oluşan sahte 350 ABD Dolarının, Lefkoşa’da faaliyet gösteren bir işletmeye verilmek suretiyle tedavüle sürülmesi ile ilgili olarak yürütülen ileri soruşturmada, meselede zanlı olarak görülen Z.W.M.A.(E-25) tutuklandı. Soruşturma devam ediyor.

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