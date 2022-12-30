Sahte online seyrüsefer ödeme sitelerine dikkat!

Son günlerde; internet üzerinden kredi kartı aracılığıyla, motorlu araçların seyrüsefer ve/veya muayene harcı ödemelerinin yapıldığı KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ait resmi online ödeme internet sitesinin, taklit edilerek “https://seyruseferodeme.com ve “https://bubgov.mobi/gv-online-vergi” isimlerinde iki adet sahte ödeme sitesi oluşturulduğu tespit edildi

Oluşturulan bu siteler sayesinde, motorlu araçlarına ait seyrüsefer veya muayene harcı ödemesi yapmaya çalışan bazı vatandaşların kredi kartı bilgileri ele geçirildi.

Polis yapıtğı uyarıda KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ait resmi online ödeme internet sitesinin; http://bub.gov.ct.tr olduğunu, seyrüsefer ve/veya muayene harcı ödemeleri online olarak bu site üzerinden yapılmakta olduğunu kaydetti.

Online motorlu araç harcı (seyrüsefer/muayene) ödemesi yapacak olan vatandaşların ödemelerini, KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ait resmi internet sitesi olan "http://bub.gov.ct.tr" linki üzerinden yapmaları istendi.