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Sahte kimlikle Güney'e kaçacaklardı

Lefkoşa’da meydana gelen sahte resmi evrak meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Nathan Luvukumuna Diboko ve Julia Lyiaza Bonkena bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

16 Ağustos 2021 Pazartesi 15:27
Sahte kimlikle Güney'e kaçacaklardı

Evrim Kamalı

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Kıbrıs Manşet Özel Haber

Lefkoşa’da meydana gelen sahte resmi evrak meselesi ile ilgili olarak tutuklanan zanlılar Nathan Luvukumuna Diboko ve Julia Lyiaza Bonkena bugün mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Hüseyin Oran, olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı-1 Nathan Luvukumuna Diboko ve Zanlı-2 Julia Lyiaza Bonkena’nın Sahte Resmi Belge Tasarrufu, Resmi Evrak Tedavüle Sürme, Bir Belgede Adı Geçenin Kimliğine Bürünme suçlarından methaldar olduklarını belirtti. Polis, 15.08.2021 tarihinde saat 17:00 raddelerinde Lefkoşa'da Lokmacı Sınır Kapısı’nda Nathan Luvukumuna Dıbıko’nun (E-24-Öğrenci-Kongo) tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğunu bildiği Nathan Luvukumuna Dıbıko adına düzenlenen sahte Belçika kimliğini ve Julia Liyaza Bonkena’nın (K-22-işsiz-kongo), tasarruflarında sahte olduğunu bildiği Julia Spırou adına düzenlenmiş sahte Fransa kimliğini, Güney Kıbrıs’a geçmek için görevli muhaceret memuruna tedavüle sürdükleri esnada suçüstü hali gereği tutuklandıklarını belirtti. Polis, mesele ile ilgili olarak konu şahısların üzerlerinde tespit edilen Zanlı-1 Nathan Luvukumuna Dıbıko’nun adına yazılı Belçika ülkesine ait olduğu kimlik olduğu, fakat yapılan kontrolde 30.03.2019 tarihinden beridir Kongo pasaportu ile giriş yaparak KKTC'de öğrenci izni ile bulunduğu öğrenildiğini anlattı. Polis, yine zanlı-2 Julia Lyiaza Bonkena'nın yapılan muhaceret kontrolünde 05.07.2019 tarihinde 30 gün vize ile giriş yaptığının tespit edildiğini belirtti. Polis, mesele ile ilgili tahkikatın yeni başladığını ve konu şahısların üzerlerinde tespit edilen kimliklerin kime ait olduğunun araştırılması gerektiğini söyleyerek, bu bağlamda zanlıların soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmalarını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Hazal Hacımulla, zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Nathan Luvukumuna DibokoJulia Lyiaza Bonkena
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