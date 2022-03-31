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Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler

Türkiye’de hazırlattıkları sahte Belçika kimliğini yanlarına alarak ülkemize turist olarak gelen ve söz konusu sahte Belçika kimlik kartları ile Güney Kıbrıs’a geçmek isterken tespit edilen zanlılar Galip Akkaya ile Şuayp Akkaya tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

31 Mart 2022 Perşembe 13:35
Sahte kimlikle Güney'e geçmek istediler

(Kamalı Haber) – Türkiye’de hazırlattıkları sahte Belçika kimliğini yanlarına alarak ülkemize turist olarak gelen ve söz konusu sahte Belçika kimlik kartları ile Güney Kıbrıs’a geçmek isterken tespit edilen zanlılar Galip Akkaya ile Şuayp Akkaya tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

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Mahkemede yeminli şahadet veren polis çavuşu Hüseyin Ergüleç, olguları aktardı. Polis, zanlılar Galip Akkaya ile Şuayp Akkaya’nın Sahte evrak düzenleme ve Sahte evrakı tedavüle sürme suçuna methaldar olduğunu belirtti. Polis, zanlıların 27.03.2022 tarihinde saat 11.30 raddelerinde Lefkoşa'da Metehan Kara-Giriş Çıkış kapısına KKTC'den Güney Kıbrıs’a geçmek için gelen ve KKTC'de turist olarak bulunan Galip Akkaya (E-44 T.C) ve Şuayb Akkaya (E-52 T.C) tasarruflarında bulundurdukları ve Türkiye'de 3000 Euro para karşılığında temin ettikleri adlarına isdar olunan sahte Belçika kimlik kartlarını görevli muhaceret memuruna ibraz edip tedavüle sürdüklerini anlattı.

Polis, adı edilenlerin suçüstü tutuklandığını ve etki edebilecekleri tahkikatın tamamlandığını söyleyerek, zanlıların tutuklu yargılanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Mine Ozankaya, zanlıların bir ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.

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