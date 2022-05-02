Sahte kimlikle Güney'e geçerken yakalandı

01.05.2022 tarihinde, saat 11:30 sıralarında, Lefkoşa’da, Lokmacı Kara Giriş Kapısında, İ.T.(E-26) tasarrufunda bulunan ve kendi adına sahte olarak düzenlenmiş İtalya pasaportu ve kimliğini, M.D.(E-22) ise başka bir şahıs adında düzenlenmiş Bulgaristan pasaportu ve kimliğini KKTC’den GKRY Bölgesine geçmek amacıyla görevli memura vermek suretiyle tedavüle sürdükleri tespit edilmiştir.

Bahse konu şahıslar ve mesele ile bağlantısı olduğu tespit edilen D.S.(E-32) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.