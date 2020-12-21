banner377
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
UBP’lilerin içine sindiyse bizim de sindi!
UBP’lilerin içine sindiyse bizim de...
KKTC ve UBP’de yeni dönem
KKTC ve UBP’de yeni dönem
İki Cumhurbaşkanı, farklı bakış, aynı poz…
İki Cumhurbaşkanı, farklı bakış, aynı...
Karantina sistemi yavaş yavaş terkedilmeli
Karantina sistemi yavaş yavaş terkedilmeli
banner376

Sahte evrak düzenleyen Gökmen Özdemir’e 18 ay hapis cezası

21 Aralık 2020 Pazartesi 21:43
Sahte evrak düzenleyen Gökmen Özdemir’e 18 ay hapis cezası
banner337
banner351

SAHTE EVRAK DÜZENLEME, TEDAVÜLE SÜRME VE SAHTE DAVRANIŞLA KAYIT TEMİN ETME SUÇUNDAN SANIK GÖKMEN ÖZDEMİR’ E 18 AY HAPİS CEZASI

Mart 2016 ayı içerisinde yabancı uyruklu şahıslara ön çalışma izni alabilmek maksadıyla önceden ihtiyat sandığı dairesinden temin etmiş olduğu belgeleri sahtelemek suretiyle tedavüle süren ve sahte davranışla kayıt temin eden sanık Gökmen Özdemir Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 18 ay hapse mahkûm edildi.

banner341
Gazimağusa’da oturumlarına devam etmekte olan Ağır Ceza Mahkemesi bugün 21.12.2020 tarihinde huzurunda bulunan sanık Gökmen Özdemir aleyhine getirilen sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahte davranışla kayıt temin etme davasını karara bağladı ve sanık 18 ay hapis cezası ile cezalandırıldı.

Ağır Ceza Mahkemesinin sanık ile ilgili karar başkan kıdemli yargıç Fatma Şenol tarafından okundu. Sanığın Mart 2016 ayı içerisinde Gazimağusa’ da KKTC’de çalıştırılmak üzere ön izinle işçi getirebilmek maksadıyla şirketin gelir ve vergi dairesi, ihtiyat sandığı ve sosyal sigortalar dairesinden temin edilen belgelerde tarih ve geçerlilik tarihlerinde değişiklik yapmak suretiyle sahteleme yaptığı, tedavüle sürdüğü ve sahte davranışla kayıt temin ettiği suçlamasıyla aleyhine 3 dava getirildiğini söyledi.

Sanığı aleyhine getirilen suçlamalardan suçlu bulup mahkum ettiklerini söyleyen kıdemli yargıç Fatma Şenol, lehindeki tüm unsurları değerlendirdikten sonra sanığa 18 ay hapis cezası takdir ettiklerini açıkladı. (MHA)

banner360
Anahtar Kelimeler:
Sahte EvrakGökmen Özdemir
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Pilli: Aşılarla ilgili yol haritamız net
Pilli: Aşılarla ilgili yol haritamız net
Tüm öğrenciler ve öğretmenlerin test sonucu negatif çıktı
Tüm öğrenciler ve öğretmenlerin test sonucu negatif çıktı
“Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonu” düzenlenen törenle açıldı
“Dr. Fazıl Küçük Cimnastik Salonu” düzenlenen törenle açıldı
Tedbir amaçlı faaliyetlerine ara verdi
Tedbir amaçlı faaliyetlerine ara verdi
Akdoğan Belediyesi açıkladı
Akdoğan Belediyesi açıkladı
KKTC'de yerel vakalarda artış!
KKTC'de yerel vakalarda artış!
KIBTES: “Bu topraklar için canlarını fedâ eden aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz”
KIBTES: “Bu topraklar için canlarını fedâ eden aziz şehitlerimizi saygıyla anıyoruz”
Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Merkezi kuruldu
Kıbrıs İlim Üniversitesi’nde Çocuk İhmal ve İstismarını Önleme Merkezi kuruldu
Çitim: “Varlığımız için en büyük fedakarlığı yapanları minnetle anarak ölümsüzleştirmek bir numaralı vazifemiz olmalıdır”
Çitim: “Varlığımız için en büyük fedakarlığı yapanları minnetle anarak ölümsüzleştirmek bir numaralı vazifemiz olmalıdır”
TC Büyükelçisi Başçeri Saner’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti, tebrik etti
TC Büyükelçisi Başçeri Saner’i ziyaret ederek hayırlı olsun dileklerini iletti, tebrik etti

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner366

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim