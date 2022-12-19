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Sahte dolarla Iphone 13 pro max alacaktı

Sahte Para Tasarrufu, Sahte Parayı Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Eşya Temini suçlarından tutuklana zanlı Umut Can Alt mahkeme huzuruna çıkarıldı.

19 Aralık 2022 Pazartesi 08:25
Sahte dolarla Iphone 13 pro max alacaktı

(Kamalı Haber) – Sahte Para Tasarrufu, Sahte Parayı Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Eşya Temini suçlarından tutuklana zanlı Umut Can Alt mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemde mesele ile ilgili olarak şahadet veren polis memuru Ortunç Özbaylı olayla ilgili bulguları aktardı. Özbaylı, 17 Aralık 2022 tarihinde saat 20.20'de Girne 'de Evliya Çelebi Sokak üzerinde bulunan Kaşgar Market önünde, zanlı  Umut Can Alt’ın tasarrufunda bulundurduğu sahte olduğuna inanılan 1150 ABD dolarını, Lefkoşa'da sakin A.U’ya verip kendisine ait I Phone 13 Pro Max marka cep telefonunu satın almak suretiyle sahtekarlıkla eşya temin suçunu işlediğini söyledi.zanlının paraların sahte olduğunun anlaşılması üzerine mahkeme emri gereğince tutuklandığını bahse konu cep telefonu ve 1150 ABD Doları emare olarak zapt edildiğini belirtti. Polis zanlının tutuklanmasının ardından gönüllü ifade vererek şuanda aranmakta olan bir şahıstan söz konusu paraları telefonu alması için aldığını beyan etmei üzerine konu nşahsın da aranan kişi ilan edildiğini bu bağlamda meselenin geniş kapsamlı olarak araştırıldığını söz konusu zanlı ifadesinin teyit ve tekzip edilmesi gerektiğini belirterek zanlının ilk aşamada 2 gün süreyle poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Rauf Kürşad zanlının soruşturma maksaltı 2 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Kaynak: Kıbrıs Adalet

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