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Sahte dekontla üniversiteye kaydolacaktı!

Divine Favour Mokom Nkam, müşteki Dearly Mankah Cho’dan, Girne’de faaliyet gösteren bir üniversiteye kayıt yaptırmak için, Dearly Mankah CHO adına düzenlenmiş banka dekontunu sahteledikten sonra ilgili üniversiteye vermek suretiyle tedavüle sürdü

Sahte dekontla üniversiteye kaydolacaktı!

Divine Favour Mokom Nkam, müşteki Dearly Mankah Cho’dan, Girne’de faaliyet gösteren bir üniversiteye kayıt yaptırmak için, Dearly Mankah CHO adına düzenlenmiş banka dekontunu sahteledikten sonra ilgili üniversiteye vermek suretiyle tedavüle sürdü

25 Ocak 2020 Cumartesi 14:12
Sahte dekontla üniversiteye kaydolacaktı!

Kamalı Haber

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Girne’de 2019 yılı Şubat ayı içerisinde, Girne’de sakin zanlı Divine Favour Mokom Nkam, müşteki Dearly Mankah Cho’dan, Girne’de faaliyet gösteren bir üniversiteye kayıt yaptırmak için, Dearly Mankah CHO adına düzenlenmiş banka dekontunu sahteledikten sonra ilgili üniversiteye vermek suretiyle tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt yaptırdığının tespit edilmesi üzerine tutuklanarak mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede mesele ile ilgili şahadet veren polis memuru Mustafa Yanaroğlu olayla ilgili bulguları aktardı. Yanaroğlu huzurda bulunan zanlı Divine Favour Mokom Nkam’ın sahte evrak düzenleme, tedavüle sürme ve sahtekârlıkla kayıt temini suçlarından methaldar olduğunu söyledi. Polis zanlının Girne’de 2019 yılı Şubat ayı içerisinde, müşteki Dearly Mankah Cho’dan, Girne’de faaliyet gösteren Girne Amerikan Üniversitesine kayıt yaptırmak için 330 Euro nakit parayı alıp, Dearly Mankah CHO adına düzenlenmiş banka dekontunu sahteledikten sonra ilgili üniversiteye vermek suretiyle tedavüle sürüp, sahte davranışla kayıt yaptırdığının anlaşılması üzerine tutuklandığını söyledi. Polis mesele ile ilgili olarak başlatılan soruşturmanın henüz yeni olduğunu söz konusu dekontun nerde nasıl yapıldığının araştırılacağını ayrıca zanlı aleyhine ve lehine olabilecek hususların zanlının vermiş olduğu ifade doğrultusunda araştırılacağını belirterek ilk etap ta 3 gün poliste tutuklu kalmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Kıdemli Yargıç Gökan Asafoğulları zanlının soruşturma maksatlı 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.

Anahtar Kelimeler:
Sahte Dekont
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