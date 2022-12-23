banner386
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 19°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Sahte Belgeye bir ay hapis
Sahte Belgeye bir ay hapis
Lefkoşa'da adam kaçırıp, darp eden zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Lefkoşa'da adam kaçırıp, darp eden...
Yeşilköy'de trafik kazası: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeşilköy'de trafik kazası: 2 yaşındaki...
Güney’in haftalık koronavirüs bilançosu açıklandı
Güney’in haftalık koronavirüs bilançosu açıklandı
Pazar günü seçmen 4 farklı oy pusulasında oy kullanacak
Pazar günü seçmen 4 farklı...
banner404
Flaş Haber
Sahte Belgeye bir ay hapis
Kapat

Sahte Belgeye bir ay hapis

23 Aralık 2022 Cuma 12:50
Sahte Belgeye bir ay hapis

Sahte PCR belgesi ile çıkış yapmak isterken tespit edilen sanık Farhad Abedı Dorcheh’in aleyhindeki karar dün açıklandı. Sanık “Resmi Evrak Sahteleme, Sahte Belgeyi Tedavüle Sürme ve Sahtekarlıkla Kayıt Temin Etmeye Teşebbüs” suçlarından itham edilen sanık suçlamaları kabul etmişti.
Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında mahkeme heyeti sanık aleyhinde oy birliği ile vermiş olduğu kararı Kıdemli Yargıç Vedia Barkın açıkladı. Heyetin suçlu bulup mahkum ettikleri sanık oybirliği ile 1 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Dava mkonusu olay nasıl olmuştu?
Sanık, 20.02.2022 tarihinde saat 13.00 raddelerinde Ercan Havalimanı'nda, İstanbul'a gitmek için, PCR testi yaptırmadığı halde X0002168578 Barkod nolu Negatif sonuçlu KKTC Sağlık Bakanlığı formatındaki PCR testini, İran'da bulunan Hasan Sluíman isimli arkadaşı aracılığı ile hazırlanmasını talep edip kendisine ait POCO 5G Marka cep telefonuna WhatsApp uygulaması üzerinden gönderterek, ayni gün Ercan havalimanından söz konusu sahte PCR belgesini ibraz edip çıkış yapmak istediği esnada İstanbul Handling de görevli Yunus Emre Aydoğar tarafından belgenin sahte olduğunun tespit edilmesi üzerine suçüstü hali gereği tutuklanmıştı. (Kamalı Haber) 

banner360
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Lefkoşa'da adam kaçırıp, darp eden zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Lefkoşa'da adam kaçırıp, darp eden zanlılar mahkemeye çıkarıldı
Yeşilköy'de trafik kazası: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Yeşilköy'de trafik kazası: 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Pazar günü seçmen 4 farklı oy pusulasında oy kullanacak
Pazar günü seçmen 4 farklı oy pusulasında oy kullanacak
Başbakan Üstel: 2023’te Maraş’ın tamamı açılmış olacak
Başbakan Üstel: 2023’te Maraş’ın tamamı açılmış olacak
Gözler Salahi Uçkan’da
Gözler Salahi Uçkan’da
Polisten Deveciler Operasyonu
Polisten Deveciler Operasyonu
Türkiye’de benzine zam geldi
Türkiye’de benzine zam geldi
KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!
KKTC’de Serbest Piyasada Son Durum!
KKTC Pazar günü sandık başında.… 18 belediyede 6’sı kadın 67 aday yarışıyor
KKTC Pazar günü sandık başında.… 18 belediyede 6’sı kadın 67 aday yarışıyor
Nöbetçi Eczaneler (23 Aralık 2022)
Nöbetçi Eczaneler (23 Aralık 2022)

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner412

banner411

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim