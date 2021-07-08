Şahiner’den hükümete Lefke eleştirisi

ŞAHİNER: "KONU LEFKE OLUNCA, ÜÇ MAYMUNU OYNAYAN HÜKÜMET İSTEMİYORUZ…”

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Lefke’nin ilçe olmasının ardından gereken adımların atılmadığına ve her geçen gün kan kaybeden bölgenin koronavirüs salgınından en fazla zarar gören bölge konumuna geldiğine işaret ederek, hükümetin bu durumu görmezden geldiğini savundu. Şahiner, “Lefke için alarm çanları acı acı çalarken, hükümetin bunu görmezden gelmesini ve üç maymunu oynayarak bölge halkına adeta üvey evlatmış gibi davranmasını şiddetle kınadığını” söyledi.

CTP Lefke Milletvekili Şahiner, konuyla ilişkin yazılı açıklama yaparak, “1974’ten bu yana coğrafi olarak yaşanan onca engele ve olumsuzluklara rağmen, yaptığı işin en iyisini yapmayı kendine görev edinmiş Lefke halkı, bu topraklara tutunmaya çalışmış, deyim yerinde ise ekmeğini taştan çıkarmıştır. Her geçen gün kan kaybeden bölge, pandeminin de etkisiyle birlikte; ne yazık ki sosyo-ekonomik olarak bu süreçten en fazla zarar gören bölge konumuna gelmiştir” dedi.

“LEFKE HALKINA İLÇE OLMANIN GEREKSİNİMLERİNİ KARŞILAMAK, BU DEVLETİN BİR BORCUDUR”

Şahiner, açıklamasına şöyle devam etti:

“Lefke için alarm çanları acı acı çalarken, hükümetin bunu görmezden gelmesini ve adeta üç maymunu oynayarak bölge halkına adeta üvey evlatmış gibi davranmasını şiddetle kınıyorum. Lefke halkına ilçe olmanın gereksinimlerini karşılamak, bu devletin bir borcudur. Lefke ilçe olduktan sonra yerinden yönetim bağlamında atılması gereken adımlar bir türlü atılamamış, bölge halkı sahip olduğu imkanları da kaybetme noktasına getirtilmiştir.”

Lefke mahkemesinin hala hizmet verememekte, davaların Güzelyurt mahkemesinde görülmekte” olduğuna işaret eden Şahiner, “Devlet için çok küçük bir meblağ olan bu bina sorununun çözülememesi hükümetin bir ayıbıdır” dedi.



“BÖLGEDEKİ TEK HASTANE TEK BAŞINA 30 BİNE YAKIN İNSANA HİZMET VERİYOR.. KAPASİTESİ ARTIRILMIYOR”Bölgedeki tek hastane olan Cengiz Topel Hastanesi’nin tek başına 30 bine yakın insana hizmet vermekte, bölgedeki ileri yaştaki insan nüfusunun fazla olmasına rağmen kapasitesinin arttırılmamakta olduğuna da işaret eden Şahiner, üniversite ile birlikte bölgede yaşayan nüfusun artmasıyla birlikte, polis karakolunun bölgeye yeterli hizmet veremediğini de kaydetti.“DOĞANCI-LEFKE ARASINDAKİ ESKİ YOL GÜVENSİZ SÜRÜŞE ZEMİN YARATIYOR”Doğancı-Lefke arasında kullanılan eski yolun, yoğun araç sayısı nedeniyle yetersiz kaldığını ve güvensiz sürüşe zemin yarattığını belirten Şahiner, hükümetin; Güzelyurt-Lefke yolunun Doğancı kavşağından sonraki bölümünün ne zaman tamamlanacağı konusunda bir açıklama yapmadığını da kaydetti.“HÜKÜMET, CMC’NİN YARATTIĞI ÇEVRE FELAKETİNİN ÖNÜNE GEÇMEK YERİNE CMC ARAZİLERİNİ YANDAŞLARINA PEŞKEŞ ÇEKMENİN PEŞİNE DÜŞMÜŞTÜR”Hükümeti “CMC’nin yarattığı çevre felaketinin önüne geçmek yerine CMC arazilerini yandaşlarına peşkeş çekmenin peşine düşmekle” suçlayan Şahiner, “genç işsizlik oranının en yüksek olduğu Lefke’de istihdam olanaklarının arttırılması için hükümet tarafından tek bir somut adım atılmadığını” da savundu.“Ülke içerisinde tüketilen yaş sebze ve meyvenin üretim merkezi konumunda olan Lefke bölgemizdeki üreticilerimiz deyim yerinde ise kan ağlamakta, bir daha üretmemek üzere üretimden el çekmektedir” diyen Şahiner, “Angolemin fasulyesi, Elye’nin karpuzu, Pendaya’nın üzümü, Çamlıköy’ün zeytini, Lefke’nin cevizi hurması, Yedidalga’nın verigo üzümü, Yeşilırmağın çileği... Hepsini gözden mi çıkardınız?” diye sordu.