banner386
banner408
banner410
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910
Yeniboğaziçi'nde kavga
Yeniboğaziçi'nde kavga
Yeni bir ‘jet krizi’ yaşanmasın da…
Yeni bir ‘jet krizi’ yaşanmasın...
Aydınköy’de park halindeki araç yandı
Aydınköy’de park halindeki araç yandı
Trafik kazası: 4 yaralı
Trafik kazası: 4 yaralı
Gazimağusa'da bisiklet hırsızlığı
Gazimağusa'da bisiklet hırsızlığı
banner404

Şahiner, Kıb-Tek Hakkında Sorular Sordu

08 Ağustos 2022 Pazartesi 09:45
Şahiner, Kıb-Tek Hakkında Sorular Sordu

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Salahi Şahiner, “Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda (Kıb-Tek) aylar öncesinden kasıtlı bir şekilde açılıp sonuçlandırılamayan ihale sayesinde yüz milyonlarca liralık vurgun yapıldığını” iddia ederek, kurumun zarar ettirilmesine devam edilmek istendiğini ileri sürdü.

Şahiner yaptığı yazılı açıklamada, “Bakanlar Kurulu üyelerinin ya yalan söylediğini ya da partili yöneticileri tarafından kandırıldığını” öne sürerek, bazı soruların cevap beklediğini belirtti.

Akaryakıt taşımacılığının, ihaleler ile 32-38 dolar bandında sonuçlandığını kaydeden Şahiner, daha önce 75 dolara yapılacağı söylenmesine rağmen geçen Cumartesi günü “Alkagetza” firmasından 150 dolara taşımacılık yapıldığı bilgisinin doğruluğunu sorguladı.

Gelen yüklerin kalitesiz olduğu ve göstermelik cezalar kesildiği bilgilerinin de doğru olup, olmadığını soran Salahi Şahiner, TPIC şirketinin ülkeye kötü kaliteli yakıt getirmek için Kıb-Tek’e baskı yaptığı iddialarını da sorguladı.

TPIC’in kabul edilmeyen bu yükünün, “Svyat Knyaz Vlademir” isimli Rus bayraklı gemisinin 6500 ton civarındaki yükünün, standartlardan çok kötü olduğu, çevreye zarar vereceği ve santrallerde arızalara yol açabileceği bilgisi olduğunu savunan Şahiner, bu yakıtın ısrarlı bir şekilde Teknecik’e getirilmek istendiği bilgisinin doğru olup, olmadığını sordu.

Salahi Şahiner, “Svyat Knyaz Vlademir” isimli gemi ile gelecek olan kötü kaliteli yakıtın gizlenmesi için Teknecik açıklarında STS (Ship To Ship) denilen operasyon ile “Bayraklı” isimli gemiye aktarılacağı ve iki seferde ülkeye getirileceği iddialarını da sorguladı.

“Numune alınmadan veya alınan numunelerin tahlil sonuçları çıkmadan tahliye edilmesi için, yakıt gemilerinin gelişinin yakıtın biteceği güne denk getirildiği bilgileri geliyor. Doğru mu?” diye soran Şahiner, şöyle devam etti:

“Kötü kaliteli yakıtın ülkemize gelmesine sebep olacak ve yakıtsız günlerin yine bizi bekleyeceği bir dönem yaratacak olan yeni ihale şartnamesinin, ihalesiz doğrudan alımlar ile büyük vurgun yapan ilgili firmaların talepleri doğrultusunda, ilgili firmaların önünü açmak için değiştirildiği bilgimize geliyor. Doğru mu?”

CTP olarak Anayasa mahkemesine götürdükleri doğrudan alım ile ilgili yasa gücünde kararnameyi, davanın kaybedileceği bilinerek, yürürlükten kaldırıldığını savunan Salahi Şahiner, “Buna rağmen iptal tarihinden sonra gelen bu yakıt neyin nesidir?” sorusunu sordu.

CTP Milletvekili Şahiner açıklamasında, “Yasa gücünde kararnameyi geçir, iptal davası açılınca, yasa gücünde kararname yürürlükte iken doğrudan alım için sözleşme imzala sonra da yasa gücünde kararnameyi yürürlükten kaldır. Şark kurnazlığının bu kadarına da pes doğrusu” ifadelerini kullandı.

Şahiner, “Kıb-Tek’i organize bir vurguna dahil ederek, kurumu iflasa sürüklemek, göz göre göre halkı aptal yerine koyarak vebalini vatandaşın boynuna dolamaktır” iddiasında bulundu.

Şahiner son olarak, bunun faturasının yeni bir zam ile yine faturalara mı yansıtılacağını sordu.

banner360
Son Güncelleme: 08.08.2022 10:15
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hava sıcaklığı birkaç derece düşüyor
Hava sıcaklığı birkaç derece düşüyor
Bir Haftada 66 Kaza, 23 Yaralı
Bir Haftada 66 Kaza, 23 Yaralı
Bambi’den özel kampanya
Bambi’den özel kampanya
Döviz kurları
Döviz kurları
Bakan Amcaoğlu Erenköy Direnişi'nin 58'inci Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Bakan Amcaoğlu Erenköy Direnişi'nin 58'inci Yıldönümü Nedeniyle Mesaj Yayımladı
Yeni bir ‘jet krizi’ yaşanmasın da…
Yeni bir ‘jet krizi’ yaşanmasın da…
Lefkoşa - Girne ana yolunda kaza
Lefkoşa - Girne ana yolunda kaza
Trafik kazası: 4 yaralı
Trafik kazası: 4 yaralı
Yine trafik kazası: 2 yaralı
Yine trafik kazası: 2 yaralı
İskele'de Deniz Festivali Bu Akşam Sona Eriyor
İskele'de Deniz Festivali Bu Akşam Sona Eriyor

banner398

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner409

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim