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Şahiner'den KIB-TEK ile ilgili açıklama

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nun (KIBTEK), gerek mevcut hükümet, gerekse bir önceki hükümet döneminde uygulanan “popülist ve günü kurtarmaya dönük politikalar nedeniyle sürekli zarar ettirilen ve itibarsızlaştırılmaya çalışılan bir kurum haline getirildiğini” ileri sürdü.

30 Mart 2021 Salı 15:45
Şahiner'den KIB-TEK ile ilgili açıklama
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Şahiner yaptığı açıklamada, “kurumdaki yolsuzluğun önleneceği bahanesiyle, Yönetim Kurulu tarafından ihale şartnamesinin profesyonelce hazırlanan teknik kapsamının değiştirildiğini” de söyleyerek,  “Yapılan değişiklik ile birlikte, adeta dağ fare doğurmuş; ihale şartnamesi daha büyük yolsuzlukların kapısının aralanacağı adrese teslim bir ihale şartnamesine dönüştürülmüştür. Kurumun yakıt ihtiyacı için açılan yakıt ihalesi yolsuzluğu önleyeceğim yalanı ile geciktirilmiş ve bu gecikmeden dolayı kurum milyonlarca dolarlık zarara uğratılmıştır. Üstelik ihalenin iptal edildiği günlerde yakıt fiyatları 350$ bandında seyrederken bugün ihalenin sonlanması halinde yakıt fiyatının 400$’ın üzerinde olacağı gözlemlenmektedir. Sadece bu gecikmeden dolayı bile, kurum milyonlarca dolarlık zararı olacaktır” dedi. 
“KURUM HER GEÇEN GÜN ÇAMURA SAPTANIYOR”
Şahiner, “CTP olarak yaptıkları etkin, bilinçli ve yapıcı muhalefet neticesinde”, Yönetim Kurulu’nun ihale şartnamesinde belli düzeltmeler yapmak zorunda kaldığını da vurgulayarak, “Bu değişiklikler yapılmış olsa da zafiyet boşluğu, iş bilmezlik ve yönetenlerin beceriksizliği her geçen gün KIBTEK’i daha çok çamura saplamaktadır” dedi.  
Açıklamasının devamında Şahiner, “Bu ülkede ihalelerde izlenecek olan yöntem, yasalar ile belirlenmiştir ve gayet açıktır. Yürürlükte olan bir Kamu İhale Yasası vardır ve bu yasa birileri devletten devlete anlaşma yapsın, rant sağlasın diye yapılmamıştır. KIBTEK’te devletten devlete anlaşma yapılarak yakıt alınmak istenen TPIC şirketi, Türkiye Cumhuriyeti’nde özel bir şirket statüsünde olan ve petrol endüstrisinde hizmet veren bir şirkettir” dedi.
“TPIC NEDEN İHALEYE KATILMIYOR?”

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Şahiner, hükümeti “bu kadar basit bir ihalenin bile üstesinden gelememekle” suçlayarak, hükümetin “ilgili bakan ve kurumun siyasi atama ile görev başına gelen Yönetim Kurulu vasıtası ile” cevap vermesini istediği soruları şöyle kaydetti: 
“TPIC bize uygun fiyata getirecek” dediniz, ilgili şirket uygun fiyata bu yakıtı getirecek ise neden ihaleye katılmıyor?
İhaleye katılmadan, başka teklifleri görmeden gelecek olan yakıtın uygun fiyata geleceğini nereden biliyorsunuz?
Hali hazırda açılan bir ihale var iken ve Kamu İhale Yasası’nın ‘İhale Sürecinin İptal Edilmesi Kararı’ yan başlıklı 78. maddesinde belirtilen haller mevcut değilken bu ihaleyi nasıl iptal edeceksiniz?”
Şahiner kamuoyunun bu sorulara yanıt beklediğini kaydederek, “KIBTEK’e zarar verebileceğini zannedenlere geçit vermeyeceğimizi, atacakları her adımın ana muhalefet olarak takipçisi olacağımızı ve hatalarını engellemek için yasal her yola başvuracağımızı belirtmek istiyorum” dedi.

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Son Güncelleme: 30.03.2021 16:38
Anahtar Kelimeler:
KIBTEKSalahi şahiner
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