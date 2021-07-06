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Şahiner'den KIB-TEK ile iddia

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Lefke Milletvekili Salahi Şahiner, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (KIB-TEK) ihalelerinin bilinçli olarak iptal edilip, ihale tarihinin özellikle aylar sonrasına takvimlendirildiğini ve bunun sonucunda “yakıt bitti” denilerek ihalesiz alımın önünün açıldığını iddia etti.

06 Temmuz 2021 Salı 11:15
Şahiner'den KIB-TEK ile iddia

Şahiner, KIB-TEK akaryakıt alım ihaleleri hakkında yazılı açıklama yaptı. KIB-TEK akaryakıt temin ve taşımacılık ihalesinin ülkenin en büyük ihalesi olduğunu söyleyen Şahiner, bir yıllık akaryakıtın, takriben 120 milyon dolara yakın bir ödeme anlamına geldiğini kaydetti. 
Yönetime şaibeli adımlar atma eleştirisinde bulunan Şahiner, şöyle devam etti:
“Taşımacılık fiyatını düşüreceğim diyerek Ocak ayındaki 220 bin tonluk Fuel Oil alım ihalesini, Mart sonundaki 24 bin tonluk Fuel Oil alım ihalesini, Nisan ortasındaki 220 bin tonluk akaryakıt alım ihalesini, 14 Haziran tarihli 220 bin tonluk akaryakıt alım ihalesini gayrı yasal bir şekilde iptal etmiş veya ertelemiştir. Sürekli ertelenen ihaleler neticesinde, eksilen yakıt yerine yüz milyonlarca liralık yakıt yetkisiz, yasa dışı bir şekilde doğrudan alım ile özel bir şirket konumunda olan TPIC şirketinden alınmaktadır” 
TPIC şirketi ile “gizli gizli” görüşüldüğünü,  şirketin ihaleye girmesi için önceden anlaşma yapıldığını öne süren Şahiner, “Hatta şirket tarafından verilecek fiyat önceden bilinmekte; bu fiyat ilgili bakan ve yönetim kurulu üyeleri tarafından televizyon programlarında nokta atışı yapacak kadar doğru tahmin edilebilmektedir” dedi. 
Şahiner, şöyle devam etti:

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“Son olarak 24 Haziran 2021 tarihinde yapılan ihalede, TPIC şirketi de ihaleye katılmış ve ilgili şirket tarafından ihalede 27 kusur dolar taşımacılık fiyatı verilmiştir. Ancak Ocak ayından beri; hâlihazırda KIB-TEK tarafından bu şirketten ihalesiz, yasadışı bir şekilde 60 bin tona yakın yakıt; iki seferde 34 dolara ve 30 dolara alınmıştır”
TPIC şirketinin atmış olduğu teklifle ilgili basına yansıyan bilgilerin gerçek olması durumunda ise yaşananların tam bir skandal olacağını iddia eden Şahiner, “TPIC'in sunmuş olduğu evrakların eksik olması ve bu yakıtı alacağım dediği rafinerinin aslında KIB-TEK'in istediği standartlarda yakıt üretemeyecek olması derhal sorgulanmalı ve soruşturma için yargı yolu açılmalıdır. Bu skandal karşısında ilgili bakanın TPIC’in avukatlığına soyunduğu, KIBTEK yönetim kurulunun bu skandalın üstünü örtmeye çalıştığı çok aşikardır.” dedi.
İhalenin ilk ertelendiği zamanlarda akaryakıt fiyatları 330 dolar bandında seyrederken KIB-TEK’e 60 bin ton yakıt alındığını dile getiren Şahiner, şu anda akaryakıt fiyatlarının 460 doları aştığını ifade etti. 
Şahiner, Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı’yı da eleştirerek, “Görevden alınması elzemdir yoksa yıllardan beri Kıbrıs Türkünün var gücüyle bugünlere getirdiği KIB-TEK elimizden kayacaktır” iddiasında bulundu.

 

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Son Güncelleme: 06.07.2021 11:34
Anahtar Kelimeler:
KIBTEKSalahi şahiner
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