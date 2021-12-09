Şahali’den Sucuoğlu’na tepki

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, sosyal medya üzerinden bir açıklama yaparak, GCE A-Level sınav sonuçlarıyla Türkiye’deki üniversitelere öğrenci kabulünü yasaklayan YÖK kararını Başbakan Faiz Sucuoğlu’nun ‘ilk kez duyduğunu’ söylemesine tepki gösterdi.

Şahali, YÖK’ün kararına işaret ederek, “Bu yeni durumdan etkilenip de hop oturup hop kalkan öğrencilerle aileleri feryat figanken, CTP bu konuda bir gün önceki açıklamasında ‘girişim yapın’ demişken, "ben başbakanım" diyen kişi dün Ali Baturay'ın programında, meseleyi ilk kez duyduğunu, böyle bir karar olacağını ‘tahmin etmediğini’, eğitim bakanınına bir sormak lazım geldiğini söyledi...” dedi.

Şahali, “Diyoruz ya hep, bir şey yapmak değil, efkarları bir şey olmaktır, işte size bir kanıt daha...” ifadelerini kullandı.