Şahali: “Yasalara bağlılıktan, adil uygulama kararlılığından ödün vermedik"

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali, tarafsız, şeffaf, hesap verilebilir güçlü bir idari yapılanma ve mevzuatla yönetilen bir tarım sektörü oluşturma hedefiyle çalıştıklarını kaydederek, “Yasalara bağlılıktan, adil uygulama kararlılığından ödün vermedik. Görevimizi bunun iç huzuruyla devrediyoruz” dedi.

Büyük tepkilerle karşılaşmış olsalar bile verdikleri zor kararların doğru sonuçlar ürettiğini görmeye başladıklarını da belirten Şahali, bunun da mutluluğunu yaşadığını söyledi.

Yeni hükümetin kurulmasıyla görevi devretmeye hazırlanan Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali, görev süresinde bakanlık ve bakanlığa bağlı daire ve kurumlarda yürütülen çalışmalar hakkında yazılı açıklama yaptı.

2 Şubat 2018’de görevi devraldıklarını anımsatan Erkut Şahali, bu dönemde, 4 yasa tasarısı, 10 (değişiklik) yasa tasarısı ve 17 tüzük taslağı hazırladıklarını belirtti.

Şahali, bunlardan özellikle Tarımsal Destek Ödemeleri Dairesi, Tarımsal Eğitim, Yayım ve Danışmanlık Hizmetleri ve İyi Tarım Uygulamaları Yasa Tasarılarının hayata geçirilmesiyle ilgili sürecin takipçisi olacaklarını kaydetti.

Erkut Şahali, hükümetin her an düşebileceğine ilişkin spekülasyonların uzun süre devam ettiğini ancak sürelerinin sonuna kadar görevde kalacak gibi çalıştıklarını vurguladı.

“Mesai kavramını saate endekslemeden kronikleşmiş sorunlara çözümler üretmek için canla başla çalıştık” diyen Şahali, “‘Ben bilirim’ demek yerine, her bir muhatabımızdan yeni şeyler öğrenmeye çalıştık. Ben hatalarımdan öğrenerek ve çok büyük tepkilerle karşılanmış olsa dahi verdiğimiz zor kararların doğru sonuçlar ürettiğini görmeye başlamanın mutluluğuyla görevimi devretmeye hazırım” ifadelerini kullandı.

Şahali, görevi devralacakların işin kolayına kaçarak kısa süreli mutluluklar için uzun vadeli anomaliler yaratmaması gerektiğini belirterek “Umarım kalıcı mutluluk için kısa süreli huzursuzlukları göze alacak cesareti gösterirler” dedi.