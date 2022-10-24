Şahali ve Çavuşoğlu'ndan daha önce hapse giren hademe ile ilgili açıklama

CTP Milletvekili Erkut Şahali, daha önce çocuk cinayetine yardımdan cezaevine giren bir şahsın hademe olarak işe alınmasına tepki göstererek, "Kamu kurumlarında çalışacakların kriminal geçmişinin temiz olması gerekiyor" dedi. Milli Eğitim Bakanı Çavuşoğlu ise Şahali'ye yanıt olarak, bahse konu şahısın taşeron şirket tarafından gönderildiğini ve duruma yarım saat içinde müdahale edildiğini söyledi.

Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Milletvekili Erkut Şahali, Cumhuriyet Meclis Kürsüsü’nden yaptığı konuşmasında okullardaki hizmetli sorununu ve iş barışını değerlendirdi.

Hademeler konusunun artık bayat bir konu olduğunu fakat ilk günki gibi yakıcı olduğunu dile getiren Şahali, okullarda uzun yıllar boyunca özel sektöre hizmet verenlerin meclis önünde eylemde olduklarını belirtti.

“HÜKÜMET GREV KIRICILIĞI YAPIYOR”

Şahali, herkesin isteğinin gayet açık ve net olduğunu ifade ederek çalışanların hükümetten bir geri dönüş alamadıklarını söyledi. Şahali, “Hükümet onları gözden çıkarmış” diyerek, çalışanlara karşı hükümetin grev kırıcılığı yaptığına değindi.

Meclis önünde eylem yapanın sadece özel sektör hizmetlileri olmadığını da belirten Şahali, kamu çalışanlarının da bu eyleme destek verdiğini söyledi. Bu grevin ise okullardaki eğitim faaliyetlerine olumsuz yansıdığına dikkat çeken Şahali, bunların yanı sıra yaşanan olayların aslında ‘iş barışının’ yara aldığını da söyledi.

Hükümetin sendikalı özel sektör çalışanına ‘düşmanca’ tavırlarda bulunduğunu ve yok saydıklarını dile getiren Şahali, bu tutumların aile içi huzursuzluğa da yol açtığına değindi.

“SENDİKAL ÖZGÜRLÜKLER BALTALANIYOR”

“Bu ülkede demokrasimizden ayrılmaz bir parça olan sendikal özgürlükler bilerek baltalanıyor” diyen Şahali, halkın çocuklarını okullara emanet ettiğini ve çocukların sağlıklı eğitim alabilmesinin bu şekilde tehdit altına sokulmuş olduğunu söyledi.

Sendikaya üye olmuş çalışanların sendikadan istifa etmeleri halinde istihdam edebileceklerine ilişkin vaadlerin dile getirildiğinden de bahseden Şahali, seçim sonrasında bu istihdamın kalıcı istihdama çevirileceği konusunun da ifade edildiğini vurguladı.

“KAMU KURUMLARINDA ÇALIŞACAKLARIN KRİMİNAL GEÇMİŞİNİN TEMİZ OLMASI GEREKİYOR”

Şahali, çocuk cinayetine yardımdan cezaevine giren Özlem Diker’in, hademe olarak işe alınmasına da tepki gösterdi.

“Evlatlarımıza hizmet versin diye kriminal geçmişi kirli olanları da işe çağırıyorlar” ifadelerini kullanan Şahali, kamu kurumlarında çalışacakların kriminal geçmişinin temiz olmasının bir ihtiyaç olduğunu söyledi.

Bu temizliğin belli başlı istisnaları bünyesinde barındırdığını da ekleyen Şahali, cana kast edenlerin veya bir yıldan uzun süre mahkumiyet almış olanların kamu kurumlarında hizmet vermesinin ‘imkansız’ olduğunu söyledi.

“KAMUYA HİZMET VERENLERİN DAHİL OLDUĞU BİR ÇÖZÜMÜN DERHAL ÜRETİLMESİ GEREKİYOR”

Bireysel güvenliğinde iş barışı ve demkorasinin de hükümet eliyle hasara uğratıldığının altını çizen Şahali, çözümün gayet basit olduğunu dile getirdi. Şahali, düzgün bir ihale ile yıllardır kamuya hizmet verenlerin dahil olduğu bir çözümün derhal üretilmesi gerektiğini ifade ederek, yan yollara sapılması durumunda meclis önünde devam eden kaosun büyeyerek devam edeceğini kaydetti.

Nazım Çavuşoğlu

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu’da, Meclis Kürsüsü’nden yaptığı konuşmasında okullardaki hizmetli sorunu ve iş barışı konusuna ilişkin açıklamalarda bulundu.

“BAHSE KONU ŞAHIS ŞİRKET TARAFINDAN GÖNDERİLDİ, DURUMA YARIM SAAT İÇİNDE MÜDAHALE EDİLDİ”

Çavuşoğlu, okullara alınan temizlik işçilerinin ‘karakter’ belgesi ile işe başlamak zorunda olduklarını dile getirdi. Çavuşoğlu, bahse konu şahsın şirket tarafından okula gönderildiğini ancak bu duruma yarım saat gibi bir süre içerisinde derhal müdahale edildiğine vurgu yaptı.

“DERHAL MÜDAHALE EDİLMİŞTİR”

Çavuşoğlu, bahse konu kişi için, “Derhal müdahale edilmiştir ve durdurulmuştur, okulda bulunma süresi yarım saati bile bulmayan bir süredir” dedi.

Herkesin daha iyi bir yaşamı hakettiğini de dile getiren Çavuşoğlu, ülkede 2007 yılından beri başlayan ve zaman içerisinde tüm bakanlıklara yayılan ‘taşeron hizmet alımı’ noktasını Milli Eğitim Bakanlığı’nın yaratmadığını ancak, sonuçlarından etkilendiğini söyledi.

Çavuşoğlu, çocukların eğitim hakkı olmadığı için mücadele verdiklerini dile getirdi.

“KENDİ KİŞİSEL HAK MÜCADELERİNE DEVAM ETMELERİ DOĞRU AMA ÇOCUKLARIN EĞİTİM HAKKI BU ŞEKİLDE ELLERİNDEN ALINIYOR”

Kendi kişisel hak mücadelerine devam etmelerinin doğru olduğunu ama çocukların eğitim hakkının bu şekilde ellerinden alındığını dile getiren Çavuşoğlu, bunun doğru bir yaklaşım olmadığını ifade etti.