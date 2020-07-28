Şahali: “Sorunlar giderilmedi”

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu'nda söz alan,

CTP Milletvekili Erkut Şahali, hükümetin icraat yapmak yerine yapılacakları ve fikirleri dile getirdiğini savunarak, pandemi hastanesinin hâlâ netleşmediğini, sorunların giderilmediğini söyledi.

Mart ayından beri işbirliğine açık bir tutumla, ciddiyetle yapılması gerekenleri aktardıklarını kaydeden Şahali, ama yapılması gereken hazırlıkların yapılmadığını savundu.

Sağlık Bakanı’nın hastanenin güvenli ancak esas tehlikenin dışarıda olduğunu söylemesini eleştiren Şahali, güveni sarsacak bu tarz konuşmalardan kaçınılması ve hükümet üyelerinin aklına ilk geleni dillerine yansıtmaması gerektiğini söyledi.

Şahali, Lurucina ile ilgili eylemde Başbakan Ersin Tatar’ın açıklamalarını anımsatarak, kapının açılması konusunda ne yapıldığını hangi icraatların gerçekleştirildiğini, hangi adımların atıldığını sordu.

Şahali, bu konuda Cumhurbaşkanı ile iş birliği yapılması gerektiğini ancak buna yönelik bir adım atıldığına inanmadığını, verilen sözlerin sözde kaldığını savundu.

Ülkede eylemlerin her geçen gün arttığını söyleyen Şahali, bugün Müteahhitler Birliği’nin eylem yaptığını hatırlattı ve İskele, Gazimağusa, Yeniboğaziçi İmar Planı’nın yayımlanmasının neden ertelendiğini sorarak, ertelemenin yasaya aykırı olduğunu savundu.

Şahali, bu konuda hükümetin ciddiyetten uzak bir tavır içinde olduğunu iddia etti.

Ülkede kapanan iş yerlerinin sayısının arttığını, manzaranın “korkunç olduğunu” savunan Şahali, ekonominin çarklarının dönmesi için hükümet kararlılığına ihtiyaç olduğunu söyledi.

Şahali, süt sektöründe uygulanan kayba değinerek, kamu sektöründe desteğe yönelik ayrılan kaynakların hızla tüketildiğini ifade etti.

TC’den borularla gelen suyun yılbaşından beri gelmediğini hatırlatan Şahali, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı’nın ağustos ayında bazı koşullara bağlı olarak suyun geleceğini belirttiğini kaydetti.

Şahali, barajdan temin edilen suyun steril bir su olduğunu, yerel kaynaklardan elde edilen suyun ise aynı güvenlikte olmadığını, belli bölgelerde cilt sorunu vakaları ve tifüs gibi hastalıklar görüldüğünü dolayısıyla yerel kaynaklardan gelen suda klorlama kullanılması gerektiğini belirtti.

Cypfruvex’te yaşanan sorunlara değinen Şahali, kamu kurumlarında işten çıkarmaların “kabul edilemez” olduğunu söyledi.

Ülkede ciddi bir fare istilası yaşandığını kaydeden Şahali, fare mücadelesi konusunda atak olunması gerektiğini belirtti.

Şahali, harnubun gelişmesi için çaba ortaya konması gerektiğini ve fare mücadelesi yürütülmesinin şart olduğunu söyledi.

Şahali, Orman Dairesi Müdürü’nün “1995 Yılında Meydana Gelen Beşparmak Dağları Yangınından İtibaren Ülkemizdeki Orman Yangınlarında Alınan Önlemlere İlişkin Yönetici ve Diğer İlgililerin İhmali Olup Olmadığına, Gereken Önlemlerin Alınıp Alınmadığına İlişkin Meclis Araştırma Komitesi” toplantısına katılmamasını eleştirdi.

Sütçülük sektöründe yaşanan sıkıntılara değinen da Şahali, devletin desteğine ihtiyaç duymaksızın faaliyet sürdüren işletmeler bulunduğunu, küçük ve orta ölçekli aile işletmelerinin desteklenmesi gerektiğini söyledi.