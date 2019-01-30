Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 12°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
104074
ALTIN
220.162
DOLAR
5.1866
STERLİN
6.7980
EURO
5.9410
Benzin kaçağı otomobili yaktı
BENZİN KAÇAĞI OTOMOBİLİ YAKTI
14 ay hapis yatacaklar
14 AY HAPİS YATACAKLAR
3 buçuk yıl hapse mahkûm edildi
3 BUÇUK YIL HAPİS YATACAK
Emin Özkalp'dan anlamlı mesaj
EMİN ÖZKALP'DAN ANLAMLI MESAJ
banner282

Şahali krizi büyüyor

Şahali krizi büyüyor

30 Ocak 2019 Çarşamba 09:58
Şahali krizi büyüyor

ŞAHALİ KRİZİ BÜYÜYOR

ERKUT ŞAHALİ : TARIM BÜTÇESİNE ZAM YAPILMADI

Hükümetin büyük ortağı Cumhuriyetçi Türk Partisi içerisinde Erkut Şahali krizi büyüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Erkut Şahali’ye kamuoyunda eleştiriler dozunu artırırken tarımda yaşanan sorunlar gündemdeki yerini koruyor.

CTP’ye yakın kaynaklar parti MYK’sında Bakan Şahali’ye karşı muhalefetin arttığını belirterek parti içerisinde Bakanlıktan alınması veya istifa etmesi gerektiği konuşulmaya başlandı.

ÖZEL HAYATI İLE GÜNDEMDE

Özel hayatı ile de zaman zaman gündeme gelen Tarım ve Orman Bakanı Erkut Şahali’nin partisi CTP’ye zarar verdiği konuşulurken  parti içerisindeki Şahali krizi büyüyor.

CTP Genel Başkanlığı yolunda Başbakan Tufan Erhürman sonrası Ekonomi Bakanı Özdil Nami ile birlikte en güçlü adaylar arasında gösterilen Erkut Şahali’nin Bakanlıktan alınması veya istifa etmesi gerektiği kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

 ORMAN ARAZİSİ İÇERİSİNDEKİ DERE YATAĞINA İNŞAAT İZNİ

Haspolat bölgesinde yer alan Orman arazisi içerisindeki dere yatağına yapılan inşaat ile ilgili yasayı uygulamayan Tarım ve Orman Bakanı Erkut Şahali’ye bölge halkı ve çevrecilerden de tepkiler yağıyor.

Orman arazisinin kimlere kiralandığı ve yasanın çiğnenmesine neden ses çıkarılmadığı merak edilirken Tarım ve Orman Bakanı Erkut Şahali konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

ÇİFTÇİ VE HAYVANCI İFLASIN EŞİĞİNDE

Çiftçi ve hayvancı ekonomik kriz ile iflasın eşiğine gelirken verimli geçen kış mevsimsi bile yüzleri güldürmedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının tarım ve hayvancılıktaki ekonomik krizi çözme noktasında ortaya irade koyamaması da Hükümete karşı güveni azalttı.

TARIMA AYRILAN BÜTÇEYE ZAM YOK

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’nin  geçtiğimiz günlerde Çayönü köyü ziyaretinde itiraf niteliğinde yaptığı CTP hükümeti döneminde tarıma ayrılan bütçeye zam yapılmadı açıklaması tarım ve hayvancılık ile uğraşan kesimlerde 2019’un daha zor geçeceği yorumlarını beraberinde getirirken Bakan Şahali’nin iç kaynaklar ile krizi aşmaya çalışacağız açıklaması yaşanan endişeyi gidermeye yetmedi.

Son Güncelleme: 30.01.2019 11:10
Anahtar Kelimeler:
Erkut ŞahaliTarım Ve Orman Bakanı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Benzin kaçağı otomobili yaktı
Benzin kaçağı otomobili yaktı
Emin Özkalp'dan anlamlı mesaj
Emin Özkalp'dan anlamlı mesaj
1 Şubat 2019 Cuma Gündemi
1 Şubat 2019 Cuma Gündemi
1 Şubat 2019 Cuma Gündemi
1 Şubat 2019 Cuma Gündemi
Ercan Havalimanına ilk uçağın inişinin yıldönümü dolayısıyla yarın etkinlik düzenleniyor
Ercan Havalimanına ilk uçağın inişinin yıldönümü dolayısıyla yarın etkinlik düzenleniyor
Ktfkd Yönetim Kurulu Belirlendi…başkan Heran Çiftçi
Ktfkd Yönetim Kurulu Belirlendi…başkan Heran Çiftçi
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
İdari, Kamu Ve Sağlık İşleri Komitesi Toplandı
YKP Kıbrıs çözüm sürecinde çıkmazın devam edeceğine inanıyor
YKP Kıbrıs çözüm sürecinde çıkmazın devam edeceğine inanıyor
Ayyannililer (aydın) Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanı Dermuş Oldu
Ayyannililer (aydın) Kültür Ve Dayanışma Derneği Başkanı Dermuş Oldu
Temiz Toplum Derneği, iş kazaları konusunda hükümeti eleştirdi
Temiz Toplum Derneği, iş kazaları konusunda hükümeti eleştirdi

banner253

banner211

banner278

banner226

banner301

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim