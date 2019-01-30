ŞAHALİ KRİZİ BÜYÜYOR

ERKUT ŞAHALİ : TARIM BÜTÇESİNE ZAM YAPILMADI

Hükümetin büyük ortağı Cumhuriyetçi Türk Partisi içerisinde Erkut Şahali krizi büyüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Erkut Şahali’ye kamuoyunda eleştiriler dozunu artırırken tarımda yaşanan sorunlar gündemdeki yerini koruyor.

CTP’ye yakın kaynaklar parti MYK’sında Bakan Şahali’ye karşı muhalefetin arttığını belirterek parti içerisinde Bakanlıktan alınması veya istifa etmesi gerektiği konuşulmaya başlandı.

ÖZEL HAYATI İLE GÜNDEMDE

Özel hayatı ile de zaman zaman gündeme gelen Tarım ve Orman Bakanı Erkut Şahali’nin partisi CTP’ye zarar verdiği konuşulurken parti içerisindeki Şahali krizi büyüyor.

CTP Genel Başkanlığı yolunda Başbakan Tufan Erhürman sonrası Ekonomi Bakanı Özdil Nami ile birlikte en güçlü adaylar arasında gösterilen Erkut Şahali’nin Bakanlıktan alınması veya istifa etmesi gerektiği kamuoyunda tartışılmaya başlandı.

ORMAN ARAZİSİ İÇERİSİNDEKİ DERE YATAĞINA İNŞAAT İZNİ

Haspolat bölgesinde yer alan Orman arazisi içerisindeki dere yatağına yapılan inşaat ile ilgili yasayı uygulamayan Tarım ve Orman Bakanı Erkut Şahali’ye bölge halkı ve çevrecilerden de tepkiler yağıyor.

Orman arazisinin kimlere kiralandığı ve yasanın çiğnenmesine neden ses çıkarılmadığı merak edilirken Tarım ve Orman Bakanı Erkut Şahali konuyla ilgili sessizliğini koruyor.

ÇİFTÇİ VE HAYVANCI İFLASIN EŞİĞİNDE

Çiftçi ve hayvancı ekonomik kriz ile iflasın eşiğine gelirken verimli geçen kış mevsimsi bile yüzleri güldürmedi.

Tarım ve Orman Bakanlığının tarım ve hayvancılıktaki ekonomik krizi çözme noktasında ortaya irade koyamaması da Hükümete karşı güveni azalttı.

TARIMA AYRILAN BÜTÇEYE ZAM YOK

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali’nin geçtiğimiz günlerde Çayönü köyü ziyaretinde itiraf niteliğinde yaptığı CTP hükümeti döneminde tarıma ayrılan bütçeye zam yapılmadı açıklaması tarım ve hayvancılık ile uğraşan kesimlerde 2019’un daha zor geçeceği yorumlarını beraberinde getirirken Bakan Şahali’nin iç kaynaklar ile krizi aşmaya çalışacağız açıklaması yaşanan endişeyi gidermeye yetmedi.